SpaceX Илона Маска стоит больше $100 млрд

Космическая компания Илона Маска SpaceX заключила соглашение с новыми и существующими акционерами о продаже акций от нынешних держателей на сумму $755 млн по цене $560 за акцию. По словам источников, по результатам сделки компанию оценили в $100,3 млрд. Об этом сообщает РБК со ссылкой на CNBC.

SpaceX Илона Маска стоит больше $100 млрд
Фото: nylon.com

Источники сообщили, что компания не привлекала новый капитал, а предложение о покупке представляло собой вторичную продажу существующих акций. Стоимость компании выросла почти на 33% с февраля, когда компания провела очередной раунд привлечения финансирования, в ходе которого ее оценили в $74 млрд.

Тогда компания продавала акции по $419,99 за штуку, а всего было привлечено $850 млн. Кроме того, инсайдеры компании и ранее вложившиеся в нее инвесторы смогли дополнительно продать бумаги на $750 млн.

В последние годы оценка SpaceX стремительно росла — компания привлекала финансирование на проекты Starship и Starlink. По данным CB Insights, SpaceX Маска сейчас вторая по стоимости частная компания в мире. Она уступает только китайской компании ByteDance и обгоняет финтех Stripe.

Чем занимается SpaceX

Starship — многоразовая ракета-носитель, предназначенная для доставки людей на Луну и Марс. 10 декабря 2020 года SpaceX провела первые испытания одного из прототипов Starship. Глава компании Илон Маск с воодушевлением отозвался об испытании, хотя оно закончилось взрывом корабля при посадке.

Следующий шаг в тестировании ракеты — достижение земной орбиты. SpaceX ожидает одобрения регулирующих органов для следующего запуска.

Starlink — спутниковый интернет-сервис, с помощью которого SpaceX намерена предоставить высокоскоростной интернет в труднодоступных точках. Для этого компания отправляет спутники на околоземную орбиту.

На сегодняшний день компания запустила более 1,7 тыс. спутников, а база ее пользователей составляет уже 100 тыс. человек в 14 странах, которые платят за услуги $99 в месяц. Всего компания планирует запустить на орбиту около 4,5 тыс. спутников к 2024 году.

Напомним

16 сентября SpaceX впервые в истории компании запустила космический корабль Crew Dragon с полностью гражданским экипажем. Ракета-носитель Falcon 9 подняла его на высоту 590 км, что выше нынешней орбиты Международной космической станции и всех предыдущих пилотируемых полетов.

Crew Dragon пробыл в космосе три дня. Во время полета члены экипажа сделали невероятные снимки.

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