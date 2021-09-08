Марсианский вертолёт Ingenuity успешно совершил 13-й полёт над поверхностью Красной планеты

Миниатюрный беспилотник Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США под названием Ingenuity на этих выходных провёл 13-й успешный полёт в условиях марсианской атмосферы. Аппарат продолжает использоваться для изучения поверхности Марса их его атмосферы, помогая исследователям определиться с дальнейшими целями и действиями.

Марсианский вертолёт Ingenuity успешно совершил 13-й полёт над поверхностью Красной планеты

Изображение: NASA

Во время 13-го полёта вертолёт Ingenuity двигался со скоростью 3,3 м/с, что ниже скорости в 4,3 м/с, которую дрон развил во время предыдущего полёта. Он поднялся на высоту 8 метров над марсианской поверхностью. В прошлый раз аппарат поднимался на 10-метровую высоту. В процессе перемещения беспилотник сделал несколько снимков в юго-западном направлении.

Специалисты Лаборатории реактивного движения (JPL) отмечают, что воздушная разведка вносит значительный вклад в исследования и помогает планировать будущие шаги. Дрон уже во второй раз взлетает в этом районе планеты, который ранее характеризовался учёными как «сопряжённый со значительным риском» и в то же время «интригующий с геологической точки зрения». Несмотря на сложность рельефа, похоже, что 13 полёт прошёл без каких-либо заминок.

Напомним, вертолёт Ingenuity сел на поверхность Красной планеты вместе с марсоходом Perseverance 18 февраля. С тех пор миниатюрный дрон, вес которого 1,8 кг, пролетел намного дальше, чем предполагали учётные. За его плечами уже 13 полётов, тогда как первоначально планировалось, что вертолёт совершит всего несколько коротких вылетов для проверки работоспособности технологии в суровых марсианских условиях.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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