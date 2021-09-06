Первая гражданская космическая миссия от SpaceX стартует 15 сентября

Американская компания SpaceX объявила дату запуска первой гражданской космической миссии Inspiration4. Экипаж из четырех человек отправится на орбиту Земли 15 сентября, сообщает компания.

Первая гражданская космическая миссия от SpaceX стартует 15 сентября

На орбиту должны отправиться:

  • командир — Джаред Айзекман, бизнесмен и инициатор этой миссии;
  • пилот — Ниас Проктор;
  • бортинженер — Кристофер Семброски;
  • бортовой врач — Хейли Арсено.

Ни один член миссии не является профессиональным астронавтом. Они должны прибыть во Флориду в четверг, 9 сентября, чтобы начать последние приготовления к полету. Резервный день запуска — 16 сентября.

SpaceX's private Inspiration4 mission is 'go' for launch on Sept. 15 https://t.co/Ha39g0HVOv pic.twitter.com/iXRTPh5OnL

— SPACE.com (@SPACEdotcom) September 3, 2021

Гражданские астронавты полетят в космос на разработанном SpaceX корабли Dragon. На орбиту его выведет ракета-носитель этой же компании — Falcon 9.

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