Первая гражданская космическая миссия от SpaceX стартует 15 сентября

Американская компания SpaceX объявила дату запуска первой гражданской космической миссии Inspiration4. Экипаж из четырех человек отправится на орбиту Земли 15 сентября, сообщает компания.

На орбиту должны отправиться:

Ни один член миссии не является профессиональным астронавтом. Они должны прибыть во Флориду в четверг, 9 сентября, чтобы начать последние приготовления к полету. Резервный день запуска — 16 сентября.

