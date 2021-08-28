SpaceX предупредила о возможных задержках запусков из-за дефицита жидкого кислорода

Работающая в штате Флорида частная космическая компания SpaceX является крупным потребителем жидкого кислорода, поскольку он необходим ей использует как компонент ракетного топлива. Однако в настоящее время в кислороде сильно нуждаются и больницы — дефицит этого вещества связан с увеличением числа тяжёлых больных коронавирусом COVID-19. В итоге SpaceX придётся скорректировать запуски этого года, чтобы не конкурировать за кислород с медицинскими учреждениями.

SpaceX предупредила о возможных задержках запусков из-за дефицита жидкого кислорода

Дюзы трёх ракетных двигателей Raptor. Источник изображения: SpaceX

Об угрозе нехватки жидкого кислорода на днях на 36 ежегодном космическом симпозиуме (36th Space Symposium) сообщила президент и главный операционный директор SpaceX Гвинн Шотвелл (Gwynne Shotwell). В космической отрасли это далеко не единственный потребитель жидкого кислорода, поэтому проблема может оказаться гораздо шире.

«В этом году на нас действительно повлияет нехватка жидкого кислорода для запусков», — сказала Шотвелл. «Мы обязательно позаботимся о том, чтобы в больницах был жидкий кислород, который нам нужен, — добавила она. — Но все, у кого есть запас жидкого кислорода, вы можете отправить мне электронное письмо».

Гвинн не стала уточнять, какие из запусков этого года могут быть перенесены или отложены. Пока компания отложила запуск спутников по программе Starlink (космического интернета), чтобы оснастить спутники оборудованием лазерной связи в космосе.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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