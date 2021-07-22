Две дозы вакцин Pfizer и AstraZeneca эффективны против штамма дельта, - исследование

Две дозы вакцины компаний Pfizer и AstraZeneca эффективны против штамма коронавируса дельта так же, как и против предыдущего доминантного штамма альфа. Об этом пишет Reuters со ссылкой на исследование, опубликованное New England Journal of Medicine.

Две дозы Pfizer на 88% защищают от симптоматического заболевания мутацией дельта, в то время как против альфа этот показатель составляет 93,7%.

Две дозы AstraZeneca на 67% эффективны против дельта и на 74,5 - от альфа.

В то же время одна доза Pfizer против нового доминирующего штамма защищает на 33%, а доза AstraZeneca - на 30%.

"Наше открытие о снижении эффективности после первой дозы поддержит усилия по максимальному использованию вакцины в двух дозах среди уязвимых групп в контексте распространения варианта дельта", - говорится в исследовании.

В начале июля Министерство здравоохранения Израиля сообщило о резком уменьшении эффективности прививки от коронавируса в связи с распространением варианта коронавируса дельта и снятием карантинных ограничений.

Со 2 мая по 5 июня вакцина Pfizer, которая используется в Израиле, имела эффективность 94,3%. С 6 июня, через пять дней после отмены карантина, до начала июля этот показатель упал до 64%.

В то же время защита от госпитализации и тяжелого течения заболевания остается высокой - 93%.

В компании на это ответили, что сообщение о снижении эффективности вакцины в Израиле связано в основном с инфекцией у людей, которые были вакцинированы в январе-феврале.