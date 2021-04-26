Марсолёт Ingenuity совершил третий полёт над Марсом — самый быстрый и самый дальний

Марсианский вертолёт «Изобретательность» (Ingenuity) совершил на Красной планете третий полёт. На этот раз в полётную программу было включено довольно значительное горизонтальное перемещение над поверхностью, и дрон успешно справился с поставленной задачей, преодолев в общей сложности 100 метров и развив при этом скорость около 2 м/с.

Марсолёт Ingenuity совершил третий полёт над Марсом — самый быстрый и самый дальний

Фотография вертолёта, сделанная с марсохода во время третьего полёта (NASA)

«Третий полет вошёл в учебники истории, — написали в Twitter сотрудники Лаборатории реактивного движения NASA (JPL). — Наш марсианский вертолёт продолжает устанавливать рекорды, летая всё быстрее и дальше. Космический вертолёт демонстрирует критически важные возможности, которые могут открыть воздушное измерение для будущих миссий на Марс и за его пределы».

Прошедший вчера, 25 апреля, полёт 1,8-кг дрона «Изобретательность» (Ingenuity) был значительно сложнее, чем два предыдущих, которые состоялись 19 апреля и 22 апреля соответственно. Во время своего исторического 39-секундного дебютного «прыжка» — первого управляемого полёта винтокрылой машины за пределами Земли — БПЛА на солнечных батареях поднимался и опускался стационарно на высоту лишь 3 метра. Во время второго полёта он достиг высоты в 5 метров, он продолжался уже 52 секунды, причём аппарат перемещался из стороны в сторону в общей сложности на 4 м.

Марсолёт Ingenuity совершил третий полёт над Марсом — самый быстрый и самый дальний

Фотография вертолёта, сделанная с марсохода во время третьего полёта (NASA)

«Для третьего полёта мы нацеливаемся на ту же высоту, но также собираемся немного увеличить нашу максимальную скорость полёта с 0,5 метра в секунду до 2 метров в секунду, чтобы отправить аппарат на 50 метров к северу и вернуть его на посадку на Поле братьев Райт, — написал в своём блоге накануне полёта главный пилот «Изобретательности» Хавард Грип из JPL (команда назвала зону полёта вертолёта в честь пионеров авиации Уилбера и Орвилла Райтов). — Мы планируем общее время полёта около 80 секунд и общее расстояние в 100 метров».

Марсолёт Ingenuity совершил третий полёт над Марсом — самый быстрый и самый дальний

Фото, сделанное навигационной камерой вертолёта во время третьего полёта (NASA)

25 апреля в 17:15 по московскому времени в центр управления полётами в JPL начали поступать данные, подтверждающие, что «Изобретательность» успешно выполнил всю последовательность команд. Связь с дроном осуществляется через марсоход «Настойчивость» (Perseverance), который выполняет ключевую роль поддержки и наблюдения за вертолётом.

Марсолёт Ingenuity совершил третий полёт над Марсом — самый быстрый и самый дальний

Первое цветное фото, сделанное «Изобретательностью» (NASA)

Перед третьим полётом JPL опубликовал два первых цветных изображения марсианской поверхности, сделанных «Изобретательностью» с воздуха во время второго полёта. В отличие от нижней навигационной камеры, разрешение этих снимков намного выше. На них, помимо собственно марсианской поверхности, видны следы марсохода.

Марсолёт Ingenuity совершил третий полёт над Марсом — самый быстрый и самый дальний

Второе цветное фото, сделанное «Изобретательностью» (NASA)

Ровер «Настойчивость» (Perseverance) размером с автомобиль приземлился внутри кратера Езеро диаметром 45 километров 18 февраля — тогда вертолёт массой 1,8 кг ещё был прочно закреплён на днище марсохода в сложенном состоянии. После сброса кожуха «Настойчивость» развернул «Изобретательность», довёл заряд батарей вертолёта до 100 %, выгрузил его на поверхность Марса и отъехал на небольшое расстояние, дав возможность солнечному свету достичь вертолёта, питаемого от солнечных батарей. До этого момента дрон питался от марсохода, а теперь получает энергию исключительно от Солнца — она требуется не только для полётов, но и для обогрева во время холодных марсианских ночёвок (температура опускается до –90 °C).


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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