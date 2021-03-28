«Двухмегатонный» астероид Апофис на 100 лет исключён из списка опасных для Земли

Впервые обнаруженный 19 июня 2004 года астероид 99942 Апофис (Apophis) до последнего времени считался потенциально опасным для Земли. Это космическое тело длиной 340 метров и массой около 61 млн тонн в один из пролётов могло столкнуться с нашей планетой. Удар был бы сродни взрыву двухмегатонной бомбы, поэтому за Апофисом следили с момента обнаружения. Новые данные позволили исключить этот астероид из списка опасных для Земли минимум на сто лет.

«Двухмегатонный» астероид Апофис на 100 лет исключён из списка опасных для Земли

Траектория прохождения астероида Апофис мимо Земли в 2029 году. Источник изображения: NASA/JPL-Caltech

В очередной раз Апофис пролетел мимо Земли 5 марта этого года на удалении около 17 млн км. Каждый новый пролёт позволял лучше и лучше определять траекторию объекта. В этот раз за астероидом следил радар в Голдстоуне (Калифорния) и 100-метровый радиотелескоп обсерватории Гринбэнк (Западная Виргиния). Отправленный радаром сигнал отразился от астероида и был пойман радиотелескопом. Измерение позволило уточнить траекторию движения Апофиса и с достаточной точностью рассчитать дистанцию сближения с Землёй в будущие проходы: в 2029, 2038 и 2068 годах.

Уточнённые данные показывают, что в этом столетии все последующие проходы Апофиса рядом с Землёй будут с нулевой вероятностью столкновения. Например, 13 апреля 2029 года астероид пройдёт на удалении 32 тыс. км от Земли, что уже точно выяснено. Угрожающего разброса и неопределённости в расчётах больше нет, и астероид исключён из каталога опасных для Земли объектов.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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