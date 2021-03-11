SpaceX запустит две ракеты Falcon 9 для Минобороны США за $160 миллионов

SpaceX Илона Маска (Elon Musk) получила два контракта от Министерства обороны США на общую сумму $160 миллионов. Об этом сообщается на сайте Пентагона. Компания проведёт для правительства два запуска Falcon 9. Суть грядущих полётов не уточняется.

SpaceX запустит две ракеты Falcon 9 для Минобороны США за $160 миллионов

Business Insider

Точная стоимость обоих контрактов составила $159,7 миллиона. Миссии получили названия USSF-36 и NROL-69 и они будут завершены до конца 2023 года. Отдельная стоимость контрактов также не называется. Полёты будут совершены с двух точек: базы ВВС Ванденберг в Калифорнии и базы ВВС на мысе Канаверал во Флориде.

Это не первый контракт SpaceX с Пентагоном. Предыдущий компания получила в октябре 2020 года. Тогда власти выделили $149 миллионов на разработку спутников для слежения за ракетами. В конце года Минобороны выделило ещё $150 миллионов на запуск спутников.

Тем не менее, SpaceX не единственная компания, получившая госконтракты. Ещё два пуска стоимостью $224,2 миллиона достались United Launch Services (совместное предприятие Boeing и военно-промышленной компании Lockheed Martin). Эти миссии получили названия USSF-112 и USSF-87, а запуски пройдут из Сентенниал в Колорадо и с мыса Канаверал во Флориде.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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