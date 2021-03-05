SpaceX готова запустить украинский спутник за $1 миллион

Американская компания SpaceX Илона Маска готова запустить на орбиту украинский спутник «Сич 2?1», который разрабатывают в государственном конструкторском бюро «Южное». Об этом в фейсбуке написал глава парламентского комитета экономического развития Дмитрий Наталуха.

SpaceX готова запустить украинский спутник за $1 миллион

Контракт со SpaceX

Как отметил Наталуха, переговоры со SpaceX длились с декабря 2020 года. Их вел комитет экономического развития, команда Государственного космического агентства (ГКА) и экс-руководитель ГКА Михаил Лев.

По итогу переговоров SpaceX согласовала возможность запуска украинского спутника за $1 млн.

«Сейчас мы можем говорить о том, что условия контракта предварительно согласованы и у Украины теперь есть возможность подписать договор на пусковые услуги с легендарной американской компанией. Цена контракта — $1 млн, что является чрезвычайно приятной для Украины ценой и в восемь раз ниже той, которая была запланирована с самого начала», — написал Наталуха.

По мнению Наталухи главный исполнитель проекта КБ «Южное» может уже до конца этой недели подписать контракт.

Что известно о спутнике «Сич 2?1»

Как пишет ain, спутник «Сич 2?30 (2?1)», разрабатывают в государственном конструкторском бюро «Южное». Он является модификацией другого спутника КБ, «Сич 2», который проработал на солнечно-синхронной орбите с августа 2011 по декабрь 2012, а затем в результате отказа батареи химической подсистемы энергообеспечения был потерян.

Аппарат предназначен для получения цифровых изображений поверхности Земли в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах, а также для мониторинга параметров магнитосферы планеты.

О спутнике заговорили 1 февраля 2021 года. Вице-премьер-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский написал, что Президент Владимир Зеленский поручил вывести на орбиту собственный спутник дистанционного зондирования Земли.

А 12 февраля министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский рассказал в интервью «Первому деловому», что космический аппарат почти готов, и требует только эксплуатационных проверок.

Примечательно, что годом ранее, в марте 2020 года, заместитель главы парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский уже сообщал, что спутник произведен, а Днепропетровская область планирует выделить на запуск «Сич 2?1» $1 млн.

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