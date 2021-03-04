Прототип корабля SpaceX взорвался после удачного приземления

Прототип космического корабля Starship компании Илона Маска SpaceX совершил успешный взлет и посадку, но взорвался вскоре после приземления.

Это первая успешная посадка прототипа, которую компании удалось выполнить. Маск оценивал успешность испытаний Starship SN10 (десятый прототип) на 60%, пишет "Украинская правда". Запуск прототипа был отложен на несколько часов, один из стартов прервали буквально за мгновение до старта. Маск в Twitter сообщил, что это связано с настройками параметров двигателя корабля.

Испытания прототипа проходили на полигоне SpaceX в штате Техас. Корабль поднялся на 10 км, все процессы - выключение двигателей, аэродинамическое торможение, повторный запуск двигателей для возвращения в вертикальное положение и мягкая посадка - прошли успешно, пишет "Интерфакс-Украина". Всего полет занял 6,5 минут. После посадки корабль загорелся и взорвался.

В будущем корабль Starship хотят запускать для дальних космических миссий ракетой-носителем Super Heavy.

Напомним, в декабре 2020 года прототип для полета на Марс компании SpaceX Starship взорвался во время посадки после удачного запуска со стартовой площадки компании в округе Камерон, штат Техас.

В мае 2020 года корабль Маска для полетов на Луну и Марс взорвался во время испытаний двигателя. Взрыв произошел за день до того, как SpaceX запланировала запуск космонавтов на Международную космическую станцию.

Это был не первый инцидент с прототипом. В конце февраля попытка выполнить наддув Starship жидким азотом также привела к взрыву и уничтожению ракеты.

В ноябре 2019 года другой прототип корабля Starship Mk1 взорвался во время испытаний на герметичность в Бока-Чика. Тогда сотрудники SpaceX тестировали топливные баки ракеты, их пытались до предела заполнить криогенной жидкостью (жидким кислородом или азотом). Однако при испытании верхняя перегородка ракеты разорвалась и вылетела за пределы стартовой площадки, после чего из аппарата повалили густые клубы дыма.