Прототип корабля SpaceX взорвался после удачного приземления

Это первая успешная посадка прототипа, которую компании удалось выполнить.

Прототип космического корабля Starship компании Илона Маска SpaceX совершил успешный взлет и посадку, но взорвался вскоре после приземления.

Это первая успешная посадка прототипа, которую компании удалось выполнить. Маск оценивал успешность испытаний Starship SN10 (десятый прототип) на 60%, пишет "Украинская правда". Запуск прототипа был отложен на несколько часов, один из стартов прервали буквально за мгновение до старта. Маск в Twitter сообщил, что это связано с настройками параметров двигателя корабля.

Испытания прототипа проходили на полигоне SpaceX в штате Техас. Корабль поднялся на 10 км, все процессы - выключение двигателей, аэродинамическое торможение, повторный запуск двигателей для возвращения в вертикальное положение и мягкая посадка - прошли успешно, пишет "Интерфакс-Украина". Всего полет занял 6,5 минут. После посадки корабль загорелся и взорвался.

В будущем корабль Starship хотят запускать для дальних космических миссий ракетой-носителем Super Heavy.

Напомним, в декабре 2020 года прототип для полета на Марс компании SpaceX Starship взорвался во время посадки после удачного запуска со стартовой площадки компании в округе Камерон, штат Техас.

В мае 2020 года корабль Маска для полетов на Луну и Марс взорвался во время испытаний двигателя. Взрыв произошел за день до того, как SpaceX запланировала запуск космонавтов на Международную космическую станцию.

Это был не первый инцидент с прототипом. В конце февраля попытка выполнить наддув Starship жидким азотом также привела к взрыву и уничтожению ракеты.

В ноябре 2019 года другой прототип корабля Starship Mk1 взорвался во время испытаний на герметичность в Бока-Чика. Тогда сотрудники SpaceX тестировали топливные баки ракеты, их пытались до предела заполнить криогенной жидкостью (жидким кислородом или азотом). Однако при испытании верхняя перегородка ракеты разорвалась и вылетела за пределы стартовой площадки, после чего из аппарата повалили густые клубы дыма.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Турция анонсировала разработку ракеты для полета на ЛунуТурция анонсировала разработку ракеты для полета на Луну
Строительство первого в мире космического отеля начнётся в 2025 годуСтроительство первого в мире космического отеля начнётся в 2025 году
С начала года в Украине осуществили 19 трансплантаций органовС начала года в Украине осуществили 19 трансплантаций органов
Японский миллиардер объявил о наборе 8 человек для полета в космос на корабле МаскаЯпонский миллиардер объявил о наборе 8 человек для полета в космос на корабле Маска
Blue Origin отложила первый запуск тяжёлой многоразовой ракеты New Glenn на конец 2022 годаBlue Origin отложила первый запуск тяжёлой многоразовой ракеты New Glenn на конец 2022 года
Блок рекламы


Похожие новости
SpaceX отложила запуск прототипа корабля для полета на МарсSpaceX отложила запуск прототипа корабля для полета на Марс
Прототип SpaceX Starship впервые успешно приземлился во время испытаний. Но потом взорвалсяПрототип SpaceX Starship впервые успешно приземлился во время испытаний. Но потом взорвался
Запуск SN10 на подходе: FAA закрыло дело о крушении корабля SpaceX Starship SN9 во время тестового полётаЗапуск SN10 на подходе: FAA закрыло дело о крушении корабля SpaceX Starship SN9 во время тестового полёта
Инвесторы оценили SpaceX Илона Маска в $ 74 млрдИнвесторы оценили SpaceX Илона Маска в $ 74 млрд
SpaceX запустила очередные 60 спутников Starlink, но потерпела неудачу с возвратом ракетыSpaceX запустила очередные 60 спутников Starlink, но потерпела неудачу с возвратом ракеты
Украина в декабре планирует запустить спутник "Сич" ракетой компании Илона Маска SpaceX, - УрускийУкраина в декабре планирует запустить спутник "Сич" ракетой компании Илона Маска SpaceX, - Уруский
Прототип корабля SpaceX для полета на Марс разбился при посадке
У SpaceX созрела вторая версия спутников Starlink, компания ищет специалиста для их тестированияУ SpaceX созрела вторая версия спутников Starlink, компания ищет специалиста для их тестирования
Испытательный полёт космического корабля Boeing Starliner к МКС состоится раньше намеченного срокаИспытательный полёт космического корабля Boeing Starliner к МКС состоится раньше намеченного срока
SpaceX перенесла запуск прототипа корабля для полета на МарсSpaceX перенесла запуск прототипа корабля для полета на Марс
Последние новости
Подгружаем последние новости