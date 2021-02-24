Украина может провести испытания индийской вакцины от ковида в форме спрея для носа - Степанов

Разработчик еще не начал ни одной стадии испытаний на людях.

Украина и индийский разработчик вакцин Bharat Biotech договорились об обоюдной готовности к участию в клинических испытаниях препарата для прививки от коронавируса в форме назального спрея.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"В ходе переговоров с Bharat Biotech договорились об обоюдной готовности производителя и Украины в участии в клинических испытаниях новой разработки, новой вакцины в форме назального спрея или капель. Это новый продукт, они сейчас начинают первую стадию клинических испытаний, будут достаточно быстро двигаться. А вторую и третью стадию - мы можем частично провести в Украине. Завершить все испытания они планируют до сентября-октября", - заявил министр.

По словам Степанова, проведение части испытаний вакцины для Украины важно, ведь это дает приоритетный доступ к ней в случае доказательства ее эффективности.

"И форма капель намного удобнее, это была бы хорошая очень вещь", - добавил Степанов.

На сайте Bharat Biotech отмечается, что они разрабатывают новую интраназальную вакцину с вектором аденовируса против ковида. Она имеет рабочее название BBV154.

Фото: bharatbiotech.com

Разработчик утверждает, что такая вакцина стимулирует широкий иммунный ответ, который предотвращает и заражение, и передачу инфекции.

Также, по словам производителя, испытания на грызунах и обезьянах однократной дозы этого препарата обеспечили защиту от ковида.

"Интраназально иммунизация может вызвать иммунный ответ в носу, который является точкой попадания вируса, тем самым защитить от болезни, от инфицирования и от передачи инфекции", - говорится на сайте.

При этом Bharat Biotech сделала ремарку, что вся эта информация является предварительной и еще не прошла экспертную оценку.

Напомним, что в декабре Верховная Рада приняла закон, который разрешает участие Украины в клинических испытаниях вакцин от ковида. Авторы законопроекта считали, что принятие документа будет способствовать привлечению в Украину соответствующих международных клинических испытаний, а также позволит уменьшить нагрузку на систему здравоохранения Украины путем вакцинации значительного количества пациентов в пределах этих клинических испытаний. Принятие проекта также обеспечит быстрый выход на украинский рынок вакцин, которые успешно пройдут КИ, а также сможет положительно повлиять на имидж Украины в мире.