К МКС впервые пристыковались сразу два корабля Илона Маска

В рамках контракта с NASA SpaceX уже выполнила 21-ну грузовую миссию по снабжению МКС.

Многоразовый грузовой космический корабль компании Илона Маска SpaceX пристыковался к Международной космической станции. На его борту - 2900 килограмм груза американского космического агентства NASA. Также на МКС с 3 ноября уже находится корабль, который доставил на МКС астронавтов.

"В 13:40 (в 20:40 по Киеву - ред.) по восточному времени модернизированный грузовой космический корабль Dragon автономно состыковался с космической станцией. Это первая автоматическая стыковка для миссии по пополнению запасов SpaceX, и первый раз, когда два космических корабля Dragon находятся на станции одновременно", - сообщили в NASA.

Success! At 1:40pm ET, @SpaceX 's upgraded Dragon cargo spacecraft autonomously docked to the @Space_Station .



? This is the 1st automated docking for a SpaceX cargo resupply mission & the 1st time two Dragon spacecraft are on station simultaneously: pic.twitter.com/Qj6n9KLnxO — NASA (@NASA) December 7, 2020

В рамках контракта с NASA компания Маска уже выполнила 21-ну грузовую миссию по снабжению МКС. После обновления Cargo Dragon сейчас способен доставлять в космос на 50% больший вес и на 20% больший объем груза, чем предыдущая модель.

За два месяца он должен вернуться на Землю с грузом с МКС.

Напомним, с октября 2012 года до марта 2020 SpaceX осуществила 20 пусков грузовых кораблей Cargo Dragon к МКС. Один из них (в 2015 году) закончился неудачей из-за аварии ракеты-носителя Falcon 9.

21 ноября компания Маска запустила в космос ракету-носитель Falcon 9 с научным океанографическим спутником Sentinel-6A Michael Freilich.