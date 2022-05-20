«Буря» на Солнце: звезда выпустила сразу три вспышки

Астрономы продолжают следить за активным пятном.

«Буря» на Солнце: звезда выпустила сразу три вспышки
Вспышки на Солнце произошли 19 мая
© Solar Dynamics Observatory

Солнце выпустило сразу три средних вспышки 19 мая и, возможно, в дальнейшем их будет еще больше. «Буря» на Солнце вращается вокруг пятна AR3014, она настолько мощная, что регион «буквально кипит», сообщает Space.com.

Национальное управление океанических и атмосферных исследований оценивало вероятность появления 19 мая вспышек класса М в 35%, а класса Х – в 19%. Вместе с тем, Солнце выпустило три вспышки класса М.


Фаина Ваулина, ZN.ua

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