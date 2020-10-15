Virgin Orbit снова попробует запустить свою ракету с самолёта в декабре

Аэрокосмическая компания британского миллиардера Ричарда Брэнсона (Richard Branson) Virgin Orbit сообщила о намерении провести в декабре этого года вторую попытку демонстрационного запуска на орбиту ракеты LauncherOne.

Virgin Orbit снова попробует запустить свою ракету с самолёта в декабре

Virgin Orbit

Первый запуск LauncherOne в мае этого года завершился неудачей. Виной этому, как выяснилось, был дефект в схеме топливопровода высокого давления, который уже устранили.

Компания планирует использовать ракету LauncherOne для доставки на орбиту небольших спутников весом до 500 кг. Модифицированный реактивный самолёт Boeing 747 доставляет ракету на высоту около 45 тыс. футов (13,7 км), после чего она отделяется и направляется на заданную орбиту за счёт ускорения собственных двигателей. Такая схема запуска ракеты менее затратная по сравнению с запуском с космодрома, поэтому Virgin надеется, что сможет предложить клиентам более привлекательный прейскурант для доставки на орбиту малых спутников.

Virgin Orbit снова попробует запустить свою ракету с самолёта в декабре

Virgin Orbit

Генеральный директор Virgin Orbit Дэн Харт (Dan Hart) считает, что Virgin Orbit вывела бы на орбиту ракету во время первого запуска, если бы не разрушился топливопровод. Все остальные системы, по его словам, работали как полагается.

Ракета для второй демонстрационной миссии, которая является третьей ракетой-носителем, созданной компанией на сегодняшний день, была полностью испытана на заводе Virgin Orbit в пустыне Мохаве. Харт сказал, что Virgin Orbit в этом месяце повторит некоторые из этих тестов с модифицированным двигателем, прежде чем компания начнёт предпусковые операции.

Virgin Orbit снова попробует запустить свою ракету с самолёта в декабре

Virgin Orbit

Харт также подтвердил слухи о том, что Virgin Orbit ведёт переговоры о дальнейших инвестициях. Для дальнейшего продвижения ей требуется около $150 млн в виде нового капитала.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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