Видео: самые большие астероиды разместили на Земле

Видео: самые большие астероиды разместили на Земле

Все эти космические объекты находятся в нашей Солнечной системе. Самые большие из них имеют более 500 километров в диаметре. Просто посмотрите, насколько некоторые из них больше наших городов!

Большая часть астероидов, которые находятся в области за орбитой Марса и в поясе Койпера, имеют относительно небольшие размеры — до пары метров. Неудивительно, ведь они постоянно сталкиваются и дробятся на более мелкие объекты. Можно не переживать, что такие астероиды упадут на поверхность нашей планеты — они сгорят в атмосфере раньше, чем достигнут земли.

Крупные космические тела начинаются примерно с четырех метров в диаметре. Однако и они по большей части не опасны для жителей Земли, так как падают мелкими осколками. Теоретически, такие осколки могут убить, если упадут прямо на вас. В большей части случаев они падают в местах, где не живут люди, но иногда осколки таких астероидов пробивают крыши домов и даже могут поджигать их.

А вот объекты диаметров более 10 метров уже представляют реальную угрозу. Челябинский метеорит, который наделал немало шума в 2013 году, был 17 метров в диаметре, когда вошел в атмосферу Земли. Жителям Челябинска и соседних регионов повезло, что самый большой осколок этого объекта упал в озеро.

На видео с YouTube-канала MetaBallStudios авторы сравнили размеры самых крупных астероидов с некоторыми объектами на Земле — человеком, машиной, домом и целым городом. Самым большим астероидом, который ученым удалось наблюдать в Солнечной системе, является Веста, диаметр которой составляет примерно 525 километров — это размер среднего острова в океане. Также на видео в конце можно увидеть карликовую планету Цереру, которая раньше считалась астероидом. Ее диаметр составляет 939 километров, хотя Церера — самая маленькая из карликовых планет.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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