Загадочная фотография Марса завела ученых в тупик

Загадочная фотография Марса завела ученых в тупик

Снимок космического аппарата NASA Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) привел астрономов в замешательство. Камера High Resolution Imaging Science Experiment (HiRise), установленная на MRO, сделала серию кадров, на которых видны необычные скалистые хребты вблизи области Aureum Chaos на Марсе. Ученые получили эти изображения еще в далеком 2011 году и только сейчас поделились ими с общественностью. Опубликовав это таинственное фото, астрономы признались, что абсолютно не понимают, как появились эти хребты.

Для дальнейшего изучения Марса (посадки новых роверов и отправки миссий с людьми) ученым очень важно понимать геологические особенности планеты. Это не только поможет в планировании будущих программ, но и укажет на признаки жизни (если такие есть). В попытках объяснить загадочные хребты на фотографии MRO, команда из Университета Аризоны предположила, что эти причудливые породы были образованы с помощью воды и остатков вулканической активности.

«После процесса «смешивания» последовали, возможно, миллиарды лет ветровой эрозии, которая оставила цементированные трещины в виде высоких хребтов», — сообщили ученые о своем предположении.

Правда, это только теория. Никто до сих пор не знает точно, что именно способствовало образованию этих хребтов. Ученые говорят, что для разгадки этой тайны понадобятся годы и новые миссии на Марс. Грубые ландшафты, такие как на фото, являются очень трудными местами для исследований. Высаживать в такую местность людей или роверы — плохая идея. Поэтому исследователям придется потрудиться, чтобы придумать, как изучить эти земли.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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