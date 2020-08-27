SpaceX заподозрили в угрозе безопасности США

SpaceX заподозрили в угрозе безопасности США

Кредит, правда, брала Tesla для строительства своего завода в Шанхае. Но поскольку этот производитель электромобилей так же, как и SpaceX принадлежит Илону Маску, для американских конгрессменов это оказалось достаточным поводом, чтобы заподозрить возможность влияния Пекина на одного из подрядчиков НАСА, и, соответственно, угрозу национальной безопасности.

«Что им мешает прийти прямо к Маску и сказать — мы открываем тебе кредитную линию, если ты сделаешь для нас то, то и это?», — цитирует американское издание одного из сотрудников конгресса, который участвует в подготовке законодательных инициатив, которые могут напрямую коснуться SpaceX.

Эти инициативы были выдвинуты республиканским сенатором Кори Гарденом, и одна из них предполагает допуск счетной палаты к оценке возможных связей подрядчиков НАСА с Китаем, а вторая рекомендует руководству космического агентства принимать во внимание такие связи во время распределения контрактов. При этом речь идет не только о самих аэрокосмических компаниях, которые напрямую работают с НАСА, но и тех фирмах, которые имеют общего с этими подрядчиками владельца.

То есть случай Tesla и SpaceX напрямую подпадает под действие предложений Гардена, хотя в конгрессе говорят, что инициативы не имеют целью ударить именно по компаниям Маска и что кроме SpaceX есть еще по меньшей мере семь аэрокосмических компаний с «китайским инвестиционным элементом».


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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