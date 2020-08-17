Мертвый епископ помог выяснить происхождение туберкулеза
По причине глобальной распространенности туберкулеза ученые до сих пор были уверены, что вызывающая эту болезнь микобактерия, известная как палочка Коха или же Mycobacterium tuberculosis, имеет очень древнее происхождение, и возможно, вышла из Африки вместе с первыми людьми десятки тысяч лет назад.
В 2014 году ученые из университетов Тюбинегена и Аризоны попытались на основе реконструкции генома микобактерий из доколумбовой Америки опровергнуть это распространенное мнение и доказать, что туберкулезу, на самом деле, примерно 6000 лет. Однако их исследование было встречено в научном сообществе с большой долей скепсиса, поскольку оно базировалось только на древнем геноме, не характерном для современных штаммов микобактерий.
Однако теперь появилось новое доказательство гипотезы о «молодости» туберкулеза, и получить его помог умерший в декабре 1679 года датско-шведский епископ Педер Винструп. В 2015 году, когда очень хорошо сохранившиеся останки Винструпа переносили из крипты в башню Лундского кафедрального собора, антропологи из Шведского музея естественной истории получили возможность их изучить.
В легких епископа обнаружились небольшие отвердения, которые, как выяснилось, были следствием туберкулеза. С помощью немецких коллег из Института изучения истории человечества Общества Макса Планка шведские ученые смогли извлечь из этих отвердений геном возбудителя болезни, который оказался в очень хорошем состоянии. По словам участвовавшей в исследовании немецкого археогенетика Кристен Бос, ДНК такого качестве крайне редко встречается в древних останках.
Поскольку дата смерти Винструпа была точно известна, ученые смогли с помощью нескольких моделей молекулярной датировки проследить происхождение микобактерий, и установить, что различные штаммы этого возбудителя отделились от общего предка, который существовал примерно 2?6 тысяч лет назад. Тем самым была подтверждена высказанная в 2014 году немецкими и американскими учеными гипотеза о том, что туберкулез появился в период неолита. Авторы исследования говорят, что неолитическая революция сыграла решающую роль в появлении целого ряда поражающих человека патогенов, и туберкулез, по всей видимости, был одним из них.