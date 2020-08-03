Это была первая миссия космического агентства NASA с применением частного корабля.

Американский космический корабель Crew Dragon успешно вернулся на Землю после первой миссии SpaceX к Международной космической станции.

Капсула с космонавтами Робертом Бенкеном и Дугласом Херли приводнилась в Мексиканском заливе у побережья США .

Возвращение корабля Crew Dragon транслировало космическое агентство NASA.

LIVE NOW: @AstroBehnken and @Astro_Doug are about to wake up for the last leg of their trip home, which will end with them splashing down in the Gulf of Mexico at 2:48pm ET (6:48pm UTC). Watch: https://t.co/nsVyFC2dLE — NASA (@NASA) August 2, 2020

Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска со второй попытки стартовал к МКС 30 мая. Первую попытку 27 мая отменили из-за плохой погоды. На борту находились двое астронавтов - Роберт Бенкен и Дуглас Херли.

Это был первый в истории пилотируемый космический запуск, осуществленный частной компанией. До этого людей в космос отправляли только государства - СССР (РоSSия), США и Китай .