Выяснилось, как будет происходить бета-тест спутникового интернета SpaceX Starlink

Сегодня стало известно о том, что уже этим летом компания SpaceX запустит закрытое бета-тестирование спутникового интернета в рамках проекта Starlink. Теперь же были опубликованы первые изображения антенн, с помощью которых пользователи будут подключаться к спутниковому интернету, а также другие любопытные подробности, найденные энтузиастами в коде сайта Starlink.

Речь идёт о белом дискообразном устройстве, закреплённом на стойке, которое генеральный директор SpaceX Илон Маск (Elon Musk) однажды назвал «НЛО на палочке». Изображения антенны были обнаружены в коде веб-сайта Starlink, после чего они появились в сети Twitter . Илон Маск подтвердил подлинность изображений, а также добавил комментарий, немного рассказав об особенностях этого устройства.

«Терминал Starlink оснащён двигателями для самоориентации и выбора оптимального угла обзора. Опытный установщик не требуется. Просто подключите устройство и обеспечьте чёткий обзор неба. Оно может быть установлено в саду, на крыше, на столе, почти в любом месте, при условии, что есть широкий обзор неба», — написал Илон Маск.

Также стало известно, что дизайн терминала немного изменился. Из конструкции была удалена защёлка на стойке рядом с базой, а Ethernet-кабель, который можно заметить на одном из фото, в конечной версии устройства выглядит «менее навязчивым». На данный момент SpaceX вывела на орбиту около 600 спутников Starlink, но Илон Маск ранее говорил о том, что для обеспечения «начальных эксплуатационных возможностей» достаточно 400 аппаратов. Поэтому неудивительно, что SpaceX намерена приступить к началу закрытого бета-тестирования спутникового интернета.

UFO on a stick aka Starlink user terminal looks beautiful pic.#twitter#.com/1aog0FS1jq — Viv ? (@flcnhvy) July 14, 2020

Ещё больше деталей удалось добыть одному из энтузиастов сообщества Reddit, который нашёл в коде сайта Starlink информацию об условиях обслуживания, а также страницу часто задаваемых вопросов, предназначенную для участников закрытого бета-теста. В результате стало известно, что пользователям будет предоставляться набор «Starlink kit», состоящий из терминала, Wi-Fi-маршрутизатора, блока питания и креплений для установки системы. Пользователям придётся самостоятельно устанавливать терминал, выбирая для него подходящее место. В коде страниц были обнаружены ссылки на PDF-документ с инструкциями по установке системы, но он пока пуст.

Получая комплект «Starlink kit», пользователи должны будут дать обязательство пользоваться спутниковым интернетом от 30 минут до 1 часа ежедневно, с последующим предоставлением отзывов о работе устройства в SpaceX. Кроме того, им придётся подписать соглашение на неразглашение своего опыта взаимодействия с системой Starlink.

«Вы не можете обсуждать своё участие в бета-программе онлайн или с лицами, которые не входят в состав вашей семьи, если только они не являются сотрудниками SpaceX», — говорится в размещённых на сайте правилах.

Страница часто задаваемых вопросов раскрыла ещё немного подробностей о предстоящем тестировании. Например, была подтверждена информация о том, что в испытаниях примут участие пользователи, проживающие в северной части США и на юге Канады, включая жителей сельских районов штата Вашингтон. Оплачивать услуги не потребуется, но будет взиматься плата в размере $1 для тестирования биллинговой системы SpaceX. Компания также отметила, что поначалу подключение может быть нестабильным.

«Во время бета-тестирования Starlink обслуживание будет прерывистым, так как команда поддержки работает над оптимизацией сети. Когда вы подключитесь, качество обслуживания окажется высоким, но соединение будет непостоянным. Это означает, что канал может использоваться для просмотра потокового видео с некоторой буферизацией, но, вероятно, не подойдёт для выполнения рабочих целей или игровых сессий», — сказано в опубликованном на веб-сайте компании сообщении.

Стоит отметить, что вся информация добыта энтузиастами из кода страниц сайта Starlink. Это означает, что к моменту её официальной публикации она может быть скорректирована или существенно изменена.



