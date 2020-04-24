Количество насекомых на Земле значительно уменьшилось

Количество насекомых на Земле значительно уменьшилось

Анализ объединил наблюдения за почти 1700 насекомыми и показал, что некоторые виды все-таки нарушают общую тенденцию к снижению. В частности, численность пресноводных насекомых увеличивается на 11% каждое десятилетие после принятия мер по очистке загрязненных рек и озер. Однако эта группа представляет лишь около 10% от наблюдаемых особей и не опыляет посевы.

Насекомые имеют важное значение для экосистем, от которых зависит человечество. Они опыляют растения, являются пищей для других существ и перерабатывают отходы природы. Предыдущие исследования уже предупреждали о «катастрофических последствиях для выживания человечества». Авторы новой работы подчеркивают, что люди всегда должны помнить о том, что наша пища зависит от насекомых.

В последнем исследовании ученые рассматривали динамику снижения численности насекомых. «Ситуация в Европе, похоже, сейчас становится все хуже. Но почему это так, мы не знаем», — комментирует автор исследования. В Северной Америке спад сокращается, но очень медленно.

В других местах данные гораздо более скудны. «Мы знаем из наших результатов только, что расширение городов вредно для насекомых. Это происходит в Восточной Азии и Африке очень быстрыми темпами. В Южной Америке разрушается Амазонка. Нет абсолютно никаких сомнений, что это плохо для насекомых и других животных».

Основными причинами потери насекомых авторы называют разрушение среды обитания, пестициды и световое загрязнение. А вот последствия климатического кризиса остаются неясны.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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