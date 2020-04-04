Ученые предположили, что коронавирус может передаваться через дыхание

SARS CoV-1 остается в воздухе заразным в течение трех часов.

Ученые предположили, что коронавирус может передаваться через дыхание
Коронавирус штамм 2019-nCoV
Фото: Global Look Press

Коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий коронавирусную болезнь COVID-19, может попасть в воздух через дыхание инфицированного человека и оставаться там после этого заразным на протяжении трех часов.

Об этом сообщает немецкий журнал Focus в пятницу, 3 апреля, передает DW.

Выводы о том, что коронавирус может передаваться через обычное дыхание, содержатся также в материалах исследования "Аэрозоль и устойчивость на поверхности вируса SARS- CoV-2 в сравнении с вирусом SARS CoV-1", опубликованном 17 марта в научном журнале The New England Journal of Medicine.

Согласно авторам исследования, вирус может попадать в воздух в "аэрозольных капельках" диаметром менее пяти микрометров. Эти капельки способны парить в воздухе до трех часов. Все это время содержащиеся в них вирусы остаются заразными, говорится в статье.

Кроме этого, о возможности передачи коронавирусной инфекции этим путем предупреждает Национальная академия наук США (NAS) в экстренном письме к правительству страны от 1 апреля. "Доступные на сегодняшний день результаты исследований говорят о том, что существует возможность передачи вируса SARS-CoV-2 через биоаэрозоли, производимые дыханием человека", - говорится в этом письме.

Его авторы сообщают, что недавнее исследование, проведенное медицинским центром университета Небраски, подтвердило наличие РНК вируса в помещении, где оказывали помощь больным коронавирусом. Генетический материал вируса был найден также на одежде, которую носил персонал, обследовавший больных, хотя во время этого обследования пациенты не чихали и не кашляли, отмечают ученые.

В то же время эксперты NSA отмечают, что степень угрозы заразиться коронавирусом через дыхание или во время разговора, а также поведение биоаэрозолей, содержащих коронавирус, в окружающей среде необходимо исследовать отдельно.

В конце марта представители Всемирной организации здравоохранения заявили, что этот способ передачи инфекции "при определенных обстоятельствах и в некоторых ситуациях, в которых возникают аэрозоли, является вероятным". В качестве примера подобной ситуации эксперты ВОЗ назвали интурбацию тяжело больного пациента с целью обеспечения его кислородом.

"Если способ передачи коронавируса через биоаэрозоль подтвердится, делает вывод журнал Focus, возникает большая проблема: люди должны будут носить защитные маски на публике, чтобы предотвратить заражение лицом к лицу, но эти маски почти везде в дефиците", - говорится в сообщении.

До сих пор большинство ученых склонялось к мнению о том, что коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает опасную пневмонию COVID-19, передается в основном воздушно-капельным путем. Это означает, что им можно заразиться от чихающего или кашляющего больного или дотронувшись до поверхности, на которую попали капельки выделений последнего.

Напомним, по данным на утро 3 апреля от коронавируса в мире умерли свыше 53 тысяч человек. Диагноз COVID-19 был установлен более миллиону человек.

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