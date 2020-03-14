SpaceX разработает новый сплав для ракет

SpaceX разработает новый сплав для ракет

Калифорнийская компания SpaceX построила несколько прототипов ракеты Starship из сплава нержавеющей стали, имеющего индекс 301. Аэрокосмические инженеры используют его уже более 60 лет, и пришло время внести в сплав изменения, заявил Илон Маск: «Мы должны добиться большего успеха в 2020-х годах, чем в 50-х годах прошлого века. Я думаю, что мы начнем переходить на новую сталь, возможно, в следующем месяце и через месяц».

SpaceX по?прежнему планирует строить капсулу Starship, рассчитанную на 100 пассажиров, а также тяжелую ракету Super Heavy из нержавеющей стали. Но используемый сплав будет доработан.

Нержавеющая сталь намного дешевле углеродного волокна, которое SpaceX планировала когда-то использовать для постройки Starship и Super Heavy. У металла есть и другие важные преимущества, подчеркнул Маск. Например, нержавеющая сталь переносит нагрев намного лучше, чем углеродистые композиты. Это очень важно для многоразовых звездолетов и кораблей.

Повторное использование является ключевой технологией, на которую делает ставку SpaceX. Компания стремится снизить себестоимость космических полетов, чтобы они были рентабельными, а единственным способом сделать это является повторное использование одного и того же оборудования.

«Starship рассчитан на повторный запуск через час после приземления, — сказал Илон Маск. — Единственное, что необходимо сделать — это заправить топливо».

Бизнесмен также добавил, что SpaceX намерена запускать каждый корабль три раза в день. По его словам, отправлять корабли Starship в космос можно было бы и чаще, если бы не необходимость сажать их вблизи места запуска, для чего требуется три или четыре витка вокруг Земли. С тяжелой ракетой Super Heavy все гораздо проще: она не поднимается на столь высокую орбиту, как Starship, и будет возвращаться на Землю сразу после старта.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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