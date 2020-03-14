SpaceX разработает новый сплав для ракет

Калифорнийская компания SpaceX построила несколько прототипов ракеты Starship из сплава нержавеющей стали, имеющего индекс 301. Аэрокосмические инженеры используют его уже более 60 лет, и пришло время внести в сплав изменения, заявил Илон Маск: «Мы должны добиться большего успеха в 2020-х годах, чем в 50-х годах прошлого века. Я думаю, что мы начнем переходить на новую сталь, возможно, в следующем месяце и через месяц».

SpaceX по?прежнему планирует строить капсулу Starship, рассчитанную на 100 пассажиров, а также тяжелую ракету Super Heavy из нержавеющей стали. Но используемый сплав будет доработан.

Нержавеющая сталь намного дешевле углеродного волокна, которое SpaceX планировала когда-то использовать для постройки Starship и Super Heavy. У металла есть и другие важные преимущества, подчеркнул Маск. Например, нержавеющая сталь переносит нагрев намного лучше, чем углеродистые композиты. Это очень важно для многоразовых звездолетов и кораблей.

Повторное использование является ключевой технологией, на которую делает ставку SpaceX. Компания стремится снизить себестоимость космических полетов, чтобы они были рентабельными, а единственным способом сделать это является повторное использование одного и того же оборудования.

«Starship рассчитан на повторный запуск через час после приземления, — сказал Илон Маск. — Единственное, что необходимо сделать — это заправить топливо».

Бизнесмен также добавил, что SpaceX намерена запускать каждый корабль три раза в день. По его словам, отправлять корабли Starship в космос можно было бы и чаще, если бы не необходимость сажать их вблизи места запуска, для чего требуется три или четыре витка вокруг Земли. С тяжелой ракетой Super Heavy все гораздо проще: она не поднимается на столь высокую орбиту, как Starship, и будет возвращаться на Землю сразу после старта.



