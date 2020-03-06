SpaceX отправит трех туристов к МКС в 2021 году

SpaceX отправит трех туристов к МКС в 2021 году

Данное путешествие планируется в рамках соглашения, которое SpaceX подписала с хьюстонским стартапом Axiom Space. Хотя на МКС уже бывали частные лица (семь человек, один из них — даже дважды), данная миссия будет первой полностью частной миссией на космическую станцию, пишет The Verge.

Космические туристы потратят два дня на путешествие туда и обратно (SpaceX будет использовать ракету-носитель Falcon 9 и пилотируемый космический корабль Crew Dragon) и проведут как минимум восемь дней на борту МКС. Билеты стоят примерно 55 миллионов долларов, и один из них, согласно New York Times, уже зарезервирован.

Недавно сообщалось о другом соглашении SpaceX, связанном с космическим туризмом, — с компанией Space Adventures; в его рамках последняя планирует организовывать туристические полеты к МКС, с помощью корабля Crew Dragon (первый полет запланировал на 2021-2022 гг.).


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Прототип "Старшипа" от SpaceX разорвало на испытанияхПрототип "Старшипа" от SpaceX разорвало на испытаниях
Испытана вторая ступень ракеты OmegAИспытана вторая ступень ракеты OmegA
Литий-ионные батареи привели к пожарам на мусорных заводахЛитий-ионные батареи привели к пожарам на мусорных заводах
SpaceX показала впечатляющее видео первого запуска Crew DragonSpaceX показала впечатляющее видео первого запуска Crew Dragon
NASA предупредило о приближении к Земле "потенциально" опасного астероидаNASA предупредило о приближении к Земле "потенциально" опасного астероида
Блок рекламы


Похожие новости
SpaceX показала впечатляющее видео первого запуска Crew DragonSpaceX показала впечатляющее видео первого запуска Crew Dragon
К 2023 году SpaceX планирует ежегодно производить 70 запусков с космодромов во ФлоридеК 2023 году SpaceX планирует ежегодно производить 70 запусков с космодромов во Флориде
Прототип "Старшипа" от SpaceX разорвало на испытанияхПрототип "Старшипа" от SpaceX разорвало на испытаниях
SpaceX предоставит ракету Falcon Heavy для миссии NASA «Психея»SpaceX предоставит ракету Falcon Heavy для миссии NASA «Психея»
В Дубае в 2030 году четверть зданий будет печататься на 3D-принтереВ Дубае в 2030 году четверть зданий будет печататься на 3D-принтере
SpaceX взорвала ракету Falcon 9 в рамках теста на безопасностьSpaceX взорвала ракету Falcon 9 в рамках теста на безопасность
Зачем SpaceX решил взорвать ракету над океаномЗачем SpaceX решил взорвать ракету над океаном
Илон Маск обещает произвести тестовый запуск межпланетного корабля SpaceX Starship через 2–3 месяцаИлон Маск обещает произвести тестовый запуск межпланетного корабля SpaceX Starship через 2–3 месяца
Китай завершит в 2020 году построение спутниковой навигационной системы BeidouКитай завершит в 2020 году построение спутниковой навигационной системы Beidou
SpaceX закончила испытания парашютовSpaceX закончила испытания парашютов
Последние новости
Подгружаем последние новости