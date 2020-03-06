SpaceX отправит трех туристов к МКС в 2021 году

Данное путешествие планируется в рамках соглашения, которое SpaceX подписала с хьюстонским стартапом Axiom Space. Хотя на МКС уже бывали частные лица (семь человек, один из них — даже дважды), данная миссия будет первой полностью частной миссией на космическую станцию, пишет The Verge.

Космические туристы потратят два дня на путешествие туда и обратно (SpaceX будет использовать ракету-носитель Falcon 9 и пилотируемый космический корабль Crew Dragon) и проведут как минимум восемь дней на борту МКС. Билеты стоят примерно 55 миллионов долларов, и один из них, согласно New York Times, уже зарезервирован.

Недавно сообщалось о другом соглашении SpaceX, связанном с космическим туризмом, — с компанией Space Adventures; в его рамках последняя планирует организовывать туристические полеты к МКС, с помощью корабля Crew Dragon (первый полет запланировал на 2021-2022 гг.).



