Тысячи ученых заявили о том, что нас ждет климатическая катастрофа

Свыше 11 000 ученых со всего мира собрались, чтобы объявить чрезвычайную климатическую ситуацию. Их статья, опубликованная во вторник в журнале Bioscience, посвящена научной стороне этой проблемы, а также способам справиться с ней.

За последние годы эта тема поднималась постоянно. Однако подписавшиеся из 153 стран отмечают, что общество предприняло слишком мало активных действий для предотвращения климатической катастрофы. Несмотря на давние утверждения о том, что сжигание ископаемого топлива наносит серьезнейший вред окружающей среде, мировая промышленность не торопится переходить на альтернативные и более чистые источники энергии. Конечно, это банальные законы бизнеса — но выбросы парниковых газов в атмосферу неуклонно растут, и от этого в первую очередь страдает само человечество.

Помимо температуры, мировым лидерам нужно обратить внимание на множество других показателей, от роста населения и потребления энергии до ежегодных экономический потерь от экстремальных погодных явлений. По мнению ученых, только комплексными мерами можно предотвратить планетарный кризис. Они призывают к действиям, и подготовили для этого поэтапную программу.

Эта программа включает в себя замену ископаемого топлива возобновляемой энергией, уменьшение количества загрязняющих веществ, усиливающих потепление (таких как гидрофторуглероды), восстановление лесов, снижение потребления животного мяса, стабилизацию населения планеты и преобразование экономики. Старая модель, основанная на вредном для окружающей среды производстве, должна развиваться дальше — иначе нас ждет катастрофа. Вот выдержка из их манифеста:

«…Как Альянс мировых ученых, мы готовы помочь лицам, принимающим решения, с переходом к устойчивому и справедливому будущему. Мы призываем к широкому изучению показателей жизненно важных функций, которые позволят директивным органам, частному сектору и общественности лучше понять масштабы этого кризиса, отслеживать прогресс и определять приоритеты для смягчения последствий изменения климата. Хорошая новость заключается в том, что подобные перемены, подразумевающие социальную и экономическую справедливость для всех, обещают гораздо большее благосостояние людей в долгосрочной перспективе, чем обычный бизнес. Мы считаем, что перспективы будут наилучшими, если лица, принимающие решения, а также все человечество оперативно отреагируют на это предупреждение и объявят чрезвычайную климатическую ситуацию. Вместе мы будем действовать для поддержания жизни на планете Земля, нашем единственном доме».



