Космический аппарат SpaceX получил аккумуляторы от электромобиля Tesla

Космический аппарат SpaceX получил аккумуляторы от электромобиля Tesla

В последней версии прототипа Starship Mk1, которую собирают в Бока-Чика, штат Техас, использованы сразу 4 комплекта блоков аккумуляторов от электромобилей Tesla суммарной мощностью 400 кВт/ч. Процесс установки таких батарей заснял пользователь форума NASA Space Flight с ником bocachicagirl.

Напомним, Starship — это система, которая будет включать космический корабль и сверхтяжёлую ракету-носитель (Super Heavy). Как предполагается, она сможет совершать полеты на Луну и на Марс; в прошлом году сообщалось, что SpaceX выбрала первого туриста, который совершит полет на Starship (тогда система еще носила название BFR) вокруг Луны в 2023 году.

Ожидается, что официальная премьера Starship Mk1 состоится уже до конца сентября 2019 года — Илон Маск планирует показать космический корабль 28 числа.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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