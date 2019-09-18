SpaceX готовит новый прототип «Звездолета» для первых орбитальных полетов

Starhopper дважды успешно поднимался в воздух; в рамках первого полета он поднялся на высоту примерно в 20 метров, в рамках второго — на высоту приблизительно 150 метров. Теперь же SpaceX собирает другой прототип будущего Starship, который будет называться Starship Mk1; его строительство ведется на предприятии компании в Южном Техасе; Илон Маск поделился фотографией строящегося прототипа в Twitter. (Как пишет New Atlas, у SpaceX есть две разные команды специалистов, которые строят разные прототипы (чтобы небольшая конкуренция, возможно, смотивировала их искать прорывные решения и ускорила работу): одна работает в Южном Техасе, другая — на предприятии недалеко от мыса Канаверал.)

SpaceX готовит новый прототип «Звездолета» для первых орбитальных полетов

Elon Musk / Twitter

Маск планирует провести техническую презентацию Starship Mk1 позже в этом месяце; при этом предприниматель отмечает, что полет Mk1 на 20-километровую высоту планируется в октябре, а вскоре после этого прототип попробует совершить орбитальный полет.

Aiming for 20 km flight in Oct & orbit attempt shortly thereafter. Starship update will be on Sept 28th, anniversary of SpaceX reaching orbit. Starship Mk 1 will be fully assembled by that time.

— Elon Musk (@elonmusk) 28 августа 2019 г.

Starship — это система, которая будет включать космический корабль и сверхтяжелую ракету-носитель (Super Heavy). Как предполагается, она сможет совершать полеты на Луну и на Марс; в прошлом году сообщалось, что SpaceX выбрала первого туриста, который совершит полет на Starship (тогда система еще носила название BFR) вокруг Луны в 2023 году.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В Млечном Пути скрывается черная дыра-убийцаВ Млечном Пути скрывается черная дыра-убийца
Рада приняла в первом чтении закон об открытии частного рынка космоса в Украине
Видео с чёрной дырой покажут в 2020 годуВидео с чёрной дырой покажут в 2020 году
В токийском кафе Pepper Parlor будут работать роботы Pepper и обычные официантыВ токийском кафе Pepper Parlor будут работать роботы Pepper и обычные официанты
Дрон AquaMAV может плавать и летатьДрон AquaMAV может плавать и летать
Блок рекламы


Похожие новости
Новый суперкомпьютер NASA для лунной программы стал более мощным и экологичнымНовый суперкомпьютер NASA для лунной программы стал более мощным и экологичным
Открыт новый орган, отвечающий за больОткрыт новый орган, отвечающий за боль
SpaceX запускает сервис «райдшеринга» для операторов небольших спутниковSpaceX запускает сервис «райдшеринга» для операторов небольших спутников
NASA поможет Spacex и Blue Origin разработать технологии для будущих миссийNASA поможет Spacex и Blue Origin разработать технологии для будущих миссий
Как выглядит марсотрясение: NASA рассказывает о первых плодах миссии InSightКак выглядит марсотрясение: NASA рассказывает о первых плодах миссии InSight
SpaceX запустила в космос ракету с новым стыковочным узлом для МКСSpaceX запустила в космос ракету с новым стыковочным узлом для МКС
SpaceX отложила запуск грузового корабля к МКС на 24 июляSpaceX отложила запуск грузового корабля к МКС на 24 июля
Корабль SpaceX взорвался из-за самовоспламенения титанового клапанаКорабль SpaceX взорвался из-за самовоспламенения титанового клапана
На ЧАЭС ввели в эксплуатацию новый саркофагНа ЧАЭС ввели в эксплуатацию новый саркофаг
В центре SpaceX по разработке космического корабля Starship во Флориде произошёл пожарВ центре SpaceX по разработке космического корабля Starship во Флориде произошёл пожар
Последние новости
Подгружаем последние новости