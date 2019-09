SpaceX готовит новый прототип «Звездолета» для первых орбитальных полетов

Starhopper дважды успешно поднимался в воздух; в рамках первого полета он поднялся на высоту примерно в 20 метров, в рамках второго — на высоту приблизительно 150 метров. Теперь же SpaceX собирает другой прототип будущего Starship, который будет называться Starship Mk1; его строительство ведется на предприятии компании в Южном Техасе; Илон Маск поделился фотографией строящегося прототипа в Twitter . (Как пишет New Atlas, у SpaceX есть две разные команды специалистов, которые строят разные прототипы (чтобы небольшая конкуренция, возможно, смотивировала их искать прорывные решения и ускорила работу): одна работает в Южном Техасе, другая — на предприятии недалеко от мыса Канаверал.)

Elon Musk / Twitter

Маск планирует провести техническую презентацию Starship Mk1 позже в этом месяце; при этом предприниматель отмечает, что полет Mk1 на 20-километровую высоту планируется в октябре, а вскоре после этого прототип попробует совершить орбитальный полет.

Aiming for 20 km flight in Oct & orbit attempt shortly thereafter. Starship update will be on Sept 28th, anniversary of SpaceX reaching orbit. Starship Mk 1 will be fully assembled by that time.

— Elon Musk (@elonmusk) 28 августа 2019 г.