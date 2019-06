Может быть найдена галактика, столкнувшаяся в далеком прошлом с Млечным Путем

Десять лет назад ученые предположили, что неровности во внешнем газовом диске нашей Галактики связаны с ее столкновением в далеком прошлом с карликовой галактикой. Специалисты рассчитали, насколько массивной должна быть данная галактика и как далеко должна находиться, однако ни одна из известных карликовых галактик вокруг Млечного Пути, не подпадала под эти расчеты.

Теперь же, впрочем, астрономам, возможно, удалось найти данную галактику. Речь идет о галактике Antlia 2, обнаруженной в прошлом году с помощью телескопа Gaia (Antlia 2, как отмечалось, имеет крайне мало видимых звезд); она находится очень близко к той области, где, согласно предположению ученых, должна была бы находиться та самая карликовая галактика — столкнувшаяся с Млечным Путем.

V. BELOKUROV/UNIV. OF CAMBRIDGE/CCA, BASED ON THE IMAGES BY MARCUS AND GAIL DAVIES AND ROBERT GENDLER

Масса Antlia 2 также подпадает под расчеты специалистов, и кроме того, как отмечается, столкновение с нашей Галактикой может объяснить, почему у Antlia 2 так мало звезд: многие из них могли покинуть ее пределы в результате столкновения.

Чтобы убедиться в том, что Antlia 2 — именно та, искомая галактика, ученые предсказали, где должны находиться ее звезды в будущих данных Gaia, которые будут доступны в 2020 или 2021 году.

Работа, посвященная новому исследованию, доступна на сайте arXiv.org; кратко о результатах сообщает портал ScienceNews.