Инженера уличили в фальсификации 38 актов проверки качества деталей для ракет SpaceX

Инженера уличили в фальсификации 38 актов проверки качества деталей для ракет SpaceX

В аэрокосмической отрасли США разгорается масштабный скандал. Джеймсу Смолли (James Smalley), инженеру по осуществлению контроля качества компании PMI Industries из Рочестера (штат Нью-Йорк), которая производит различные детали для аэрокосмической индустрии, предъявлено обвинение в подделке актов технической проверки и сертификатов испытаний деталей, используемых в ракетах SpaceX Falcon 9 и Falcon Heavy.

Сообщается, что Смолли также фальсифицировал акты о результатах проведения испытаний деталей для агрегатов других подрядчиков министерства обороны США из аэрокосмической отрасли.

Нарушение было выявлено благодаря расследованию, проведённому генеральным инспектором Национального управления США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA), ФБР и Управлением специальных расследований ВВС США (AFOSI).

Инженера уличили в фальсификации 38 актов проверки качества деталей для ракет SpaceX

В январе 2018 года SpaceX поручила фирме SQA Services провести внутреннюю проверку, в результате который было обнаружено, что многочисленные отчёты об инспекциях PMI и сертификаты испытаний, служащие подтверждением безопасности и качества деталей, содержат поддельные подписи инспекторов. В частности, Смолли якобы копировал подписи инспектора SQA, а затем вставлял их в отчёты.

Согласно данным прокуратуры США в Западном округе Нью-Йорка, Смолли обвиняется в подделке 38 отчётов о проверке критически важных деталей для ракет SpaceX Falcon 9 и Falcon Heavy.

Расследование также показало, что до 76 деталей PMI были либо забракованы во время проверки, либо вообще не проверялись и были отправлены для использования в SpaceX.

В целом, до 10 правительственных миссий SpaceX могли быть подвергнуты риску из-за поставки деталей с сомнительным качеством, в том числе семь для NASA, две для ВВС США и одна для Национального управления океанических и атмосферных исследований.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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