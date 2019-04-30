«Хаябуса-2» показала искусственный кратер на Рюгу

«Хаябуса-2» показала искусственный кратер на Рюгу

JAXA, Tokyo University, Kochi University, Rikkyo University, Nagoya University, Chiba Institute of Technology, Meiji University, Aizu University, AIST

Автоматическая межпланетная станция «Хаябуса-2» была запущена в конце 2014 года и прибыла к цели своей миссии — астероиду Рюгу — в июне 2018-го. Зонд уже высадил на поверхность Рюгу три аппарата, а также успел совершить забор грунта (станция выстрелила по астероиду танталовой пулей и совершила сбор осколков).

В начале апреля 2019 года станция начала сближение с Рюгу и 5 апреля сбросила на его поверхность пенетратор SCI (сброс SCI был запечатлен на видео); последний состоял из 2,5-килограммового медного снаряда и заряда взрывчатки массой 4,5 килограмма. SCI должен был создать искусственный ударный кратер на астероиде, что, как показал недавно произведенный осмотр места падения пенетратора «Хаябусой-2», действительно произошло. Станция осмотрела место на высоте около 1,7 км, а затем вернулась на рабочую 20-километровую орбиту.

[CRA2] Crater formation where the Small Carry-on Impactor collided with Ryugu has been confirmed! These images compare the surface before and after the SCI collision. pic.twitter.com/BZPYlHhSjs

— HAYABUSA2@JAXA (@haya2e_jaxa) 25 апреля 2019 г.

Специалисты опубликовали снимки, позволяющие сравнить поверхность Рюгу до и после падения пенетратора: на втором снимке, сделанном 25 апреля, отчетливо видно углубление, при этом вещество, выброшенное из кратера, выглядит более темным, чем окрестности.

На данный момент специалисты изучают снимки, полученные «Хаябусой-2», и должны будут принять решение о проведении еще одного забора грунта станцией.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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