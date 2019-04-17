У Проксимы Центавра, возможно, есть вторая планета

Проксима Центавра — это красный карлик, находящийся от нашей Солнечной системы всего в 4,2 светового года. Известно, что вокруг данной звезды вращается одна планета, размером примерно с Землю: Проксима Центавра b. Теперь же исследователи, как передает Space.com, нашли кандидата во вторую известную экзопланету вокруг Проксимы Центавра (как подчеркивают астрономы, на данный момент это именно кандидат — существование этого объекта еще придется подтвердить).

ESO / M. Kornmesser

Специалисты получили свидетельство существования еще одной планеты вокруг близкой к нам звезды, изучив данные наблюдений, проведенных с помощью инструмента HARPS (High Accuracy Radial velocity Planet Searcher), установленного на телескопе Обсерватории Ла-Силья в Чили. Кандидат в ранее неизвестную экзопланету, как сообщают исследователи, имеет массу, как минимум в шесть раз превышающую земную, и находится на расстоянии 1,5 астрономической единицы от Проксимы Центавра (таким образом, орбита возможной планеты располагается далеко за пределами обитаемой зоны звезды; Проксима Центавра b же, как известно, находится в пределах данной области). Равновесная температура на предполагаемой планете, согласно ученым, должна составлять примерно -234 градуса Цельсия.

Подтвердить (или опровергнуть) наличие второй планеты вокруг Проксимы Центавра, как предполагается, удастся благодаря будущим наблюдениям при помощи HARPS или других похожих инструментов.



