Ученые впервые показали изображение черной дыры
До сих пор все представления о черных дырах были исключительно теоретическими.
Европейским ученым впервые удалось сделать фотографию тени черной дыры в дальней галактике Messier 87, находящейся в скоплении Девы.
Расстояние до этой черной дыры - около 50 млн световых лет, или почти 500 трлн километров. Чтобы ее сфотографировать, потребовалась сеть из восьми телескопов, расположенных на разных континентах, пишет BBC.
До сих пор все представления о черных дырах были исключительно теоретическими. Само их реальное существование было лишь научной гипотезой.
Издание N+1 указывает, что сверхмассивная черная дыра в центре Messier 87 - одна из крупнейших известных на данный момент. Ее масса составляет порядка 6–7 миллиардов масс Солнца.
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Наука и техника
10.04.2019 05:55