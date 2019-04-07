TossingBot может хватать разные предметы и бросать их в контейнер подобно человеку

TossingBot может хватать разные предметы и бросать их в контейнер подобно человеку

Разработчики из Google совместно с инженерами из MIT, Колумбийского и Принстонского университетов создали роботизированную механическую руку TossingBot, способную захватывать случайно выбранные небольшие предметы и перебрасывать их в контейнер.

Авторы проекта говорят о том, что им пришлось приложить немало усилий для создания робота. При помощи специального манипулятора он может не только захватывать случайные предметы, но также точно бросать их в контейнеры. Отмечается, что выбор предмета накладывает определённые трудности на выполнение дальнейших действий. Перед тем, как осуществить бросок, механизм должен оценить форму предмета и его вес. После проведения этих операций происходит преобразование принятого решения в действие, вследствие чего захваченный объект отправляется в контейнер. Исследователи хотели, чтобы TossingBot бросал предметы подобно тому, как это делает обычный человек.

Полученный в конечном счёте механизм визуально напоминает роботизированные руки, используемые на конвейерах по сборке автомобилей. В действии робот способен согнуть руку, достать из коробки один из предметов, оценить его вес и форму и перебросить его в один из отсеков контейнера, который определяется в качестве цели. Для достижения нужного результата разработчики научили TossingBot осуществлять сканирование предметов, определение их свойств, выбор объекта случайным образом и дальнейший захват цели. Затем применялось машинное обучение, чтобы на основе собранных данных механизированная рука могла определить с какой силой и по какой траектории следует бросать предмет.

Тестирование показало, что роботу в 87 % случаев удаётся схватить предмет, тогда как точность последующих бросков равна 85 %. Примечательно, что инженеры не смогли повторить результат точности TossingBot, бросая предметы в контейнер самостоятельно.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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