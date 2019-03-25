РоSSийская S7 Space решила расторгнуть контракт с "Южмашем"

РФ отказалась от покупки 12 украинских ракет-носителей "Зенит".

РоSSийская S7 Space решила расторгнуть контракт с "Южмашем"

РоSSийская частная компания S7 Space решила расторгнуть контракт с украинским предприятием "Южмаш" на производство 12 ракет-носителей "Зенит" для пусков с плавучего космодрома "Морской старт".

Об этом сообщила совладелец группы Наталья Филева, пишет "Коммерсант".

"Собираемся", - сказала она. При этом конкретных сроков расторжения контракта Филева назвать не смогла.

Напомним, Днепропетровский завод "Южмаш" в апреле 2017 года "Южмаш" подписал с компанией S7 Sea Launch Limited контракт на производство и поставку 12 ракет-носителей для исследований и использования космоса в мирных целях в рамках международных космических проектов.

Соглашением предусматривало создание 12 носителей, которые должны были использоваться в том числе для пусков из акватории Тихого океана (проект Sea Launch). На прошлой неделе стало известно, что S7 планирует остановить выполнение контракта.

"Морской старт" (Sea Launch) - плавучий космодром, базирующийся в районе острова Рождества в Тихом океане, и одноименный международный консорциум по его эксплуатации. Запуски производятся со стартовой платформы Odyssey с использованием ракет-носителей "Зенит".

Единственный старт "Зенита" в 2013 году завершился падением в океан. С 2014 года запуски в рамках проекта "Морской старт" были приостановлены. В конце 2017 года компания S7 Sea Launch Limited, которой принадлежит плавучий космодром, заявила, что планирует возобновить запуски ракет в 2019 году.


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