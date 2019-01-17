Открылся самый длинный напечатанный мост

Открылся самый длинный напечатанный мост

Шанхайский мост напечатали из акрилонитрил-стирол-акрилата методом послойного наплавления на специально созданном для этих целей 3D-принтере. Он является аналогом акрилонитрилбутадиенового пластика, который зачастую используется для 3D-печати, но с более высокой прочностью и устойчивостью к воздействию атмосферных условий и агрессивных химических веществ. Длина моста — 15,25 метра, ширина — 3,8 м, высота — 1,2 м. При собственной массе 5300 килограммов он выдерживает удельную нагрузку в 250 килограммов на квадратный метр. На создание моста понадобилось всего 35 дней.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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