Британские учёные протестировали марсоход Sherpa с ИИ, способный перемещаться до километра в день

Британские учёные завершили тестирование четырёхколёсного марсохода Sherpa, проводившееся в прошлом месяце в пустыне Сахара на севере Марокко. Предполагается, что новый марсоход начнёт исследования на Красной планете в 2020 году.

Британские учёные протестировали марсоход Sherpa с ИИ, способный перемещаться до километра в день

UK SPACE AGENCY

Его создание означает значительный прогресс в разработке роботов, применяемых в настоящее время для исследования Красной планеты. Нынешние марсоходы с дистанционным управлением медлительны и неспособны быстро реагировать на изменение ситуации, так как командам, посылаемым с Земли, требуется восемь минут, чтобы добраться до них. Это значительно ограничивает способности роверов в перемещении, поэтому современные аппараты преодолевают за день всего несколько десятков метров.

Марсоход Sherpa, используя искусственный интеллект для определения маршрута и способа движения, сможет самостоятельно перемещаться по поверхности Марса до километра в день. В ходе тестирования он проделал путь в 1,4 км.

Британские учёные протестировали марсоход Sherpa с ИИ, способный перемещаться до километра в день

UK SPACE AGENCY

Установленное на ровере программное обеспечение, разработанное специалистами Королевского колледжа Лондона и аэрокосмической компании Airbus, также будет способно принимать решения об управлении ресурсами аппарата. Например, программное обеспечение будет в случае необходимости без команды с Земли отключать определённые функции ровера для экономии энергии. Марсоход благодаря ИИ будет также исследовать явления и объекты, которые «сочтёт» интересными, если их не заметят операторы центра управления на Земле.

В марсоходе используется технология автономного управления ERGO, в разработке которой также участвовала софтверная компания SCISYS из Уилтшира (Англия). Эту технологию тестировали в Марокко наряду с программным обеспечением INFUSE, которое, объединяя данные с различных датчиков ровера, позволяет создавать полезный для работы информационный материал, такой как, например, навигационные карты.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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