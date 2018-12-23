К Земле приближается странный, похожий на бегемота, астероид

Это будет самый близкий подход астероида 2003 SD220 за более чем 400 лет и самый близкий до 2070 года, когда астероид приблизится к Земле немного ближе.

На радиолокационных изображениях виден астероид длиной не менее 1,6 км, имеющий форму, подобную спине плывущего бегемота. «Портреты» были получены 15?17 декабря с помощью 70-метровой антенны НАСА в комплексе Goldstone Deep Space Communications в Калифорнии, 100-метрового телескопа Green Bank, 305-метровой антенна Вирджинии и Обсерватории Аресибо в Пуэрто-Рико.

Радиотелескоп Грин-Бэнк был приемником мощных микроволновых сигналов, передаваемых другими радиотелескопами. Использование одного телескопа для передачи и другого для получения сигнала увеличивает разрешение сканирования и детализацию получаемого изображения.

«Радарные изображения достигают беспрецедентного уровня детализации и сопоставимы с данными, полученными при пролете космического корабля», — говорит Лэнс Беннер из Лаборатории реактивного движения в Пасадене, Калифорния. «Наиболее заметной деталью поверхности является выступающий выступ, который, кажется, частично обвивает астероид около одного конца. Высота выступа составляет около 100 м. Кроме того обращают на себя внимание многочисленные небольшие яркие пятна, которые могут быть отражениями. с валунов. Изображения также показывают группу темных, круглых элементов около правого края, которые могут быть кратерами».

NASA 2003 SD220 крупным планом

При разрешении до 3,7 метра на пиксель детализация этих изображений в 20 раз выше, чем при предыдущем приближении астероида к Земле три года назад, когда объект прошел на большем расстоянии. Новые радиолокационные данные позволят судить о распределении плотности внутри астероида — информация, которая доступна на очень немногих околоземных астероидах.

2003 SD220 очень медленно вращается вокруг своей оси. Период вращения составляет почти 12 земных суток.

Астероид 2003 SD220 был обнаружен 29 сентября 2003 года астрономами Обсерватории Лоуэлла Он классифицируется как «потенциально опасный астероид» из-за его размера и близкого приближения к орбите Земли. Радиолокационные наблюдения дают дополнительную информацию об орбите астероида, подтверждающую, что он не представляет угрозы для Земли.



