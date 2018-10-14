Марсоход Opportunity пока отказывается подавать признаки жизни

В Национальном управлении США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) сообщили, что попытки восстановить связь с марсоходом Opportunity пока так и не увенчались успехом.

Напомним, что ровер «замолчал» после того, как Красную планету накрыла колоссальная буря. Поднявшаяся пыль привела к тому, что солнечные батареи Opportunity оказались не в состоянии вырабатывать энергию. В результате, аппарат перешёл в аварийное состояние.

Связь с марсоходом отсутствует уже четыре месяца — с 10 июня нынешнего года. Но в NASA пока не теряют надежду. Специалисты говорят, что солнечные панели, возможно, поможет очистить предстоящий сезон ветров.

«Ветряный период на Марсе наблюдается с ноября по январь, ранее он уже помогал очистить панели ровера», — говорится в сообщении американского ведомства.

В NASA также подчёркивают, что какие-либо крайние сроки по проекту Opportunity пока не определены. Таким образом, попытки установить связь с аппаратом будут продолжаться.

Добавим, что Opportunity уже многократно превысил свой срок службы, который изначально оценивался в 90 марсианских суток: на Красной планете робот работает с января 2004 года.



