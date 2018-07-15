На одной из самых близких к Земле экзопланет может существовать жизнь

Исследователи полагают, что на ближайшей к Земле экзопланете с умеренным климатом вполне могут существовать условия для зарождения и поддержания жизни.

Речь идёт об объекте Ross 128 b, который был открыт осенью прошлого года. Эта экзопланета расположена на расстоянии приблизительно 11 световых лет от Земли. Она обращается вокруг неактивной красной карликовой звезды Ross 128.

Предварительные наблюдения показали, что Ross 128 b находится в 20 раз ближе к своей материнской звезде, чем Земля к Солнцу. При этом планета получает только в 1,38 раза больше энергии от своего светила, чем Земля получает от Солнца.

Новые данные говорят о том, что средняя температура вблизи поверхности Ross 128 b может составлять около 21 градуса Цельсия. А это означает, что на планете может существовать вода в жидком виде.

Более того, специалисты склоняются к мнению, что Ross 128 b — это скалистый мир. По массе эта экзопланета примерно в 1,35 раза превосходит Землю. В целом, имеющаяся информация указывает на то, что Ross 128 b теоретически подходит для развития жизни.

«Температурные условия на этой землеподобной планете должны быть умеренными и температура её поверхности, возможно, близка к температуре поверхности Земли. Ross 128 на сегодняшний день является самой "спокойной" из соседних звёзд, имеющей экзопланету со столь умеренным климатом», — отмечает Европейская Южная Обсерватория (ESO).



