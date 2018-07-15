На одной из самых близких к Земле экзопланет может существовать жизнь

На одной из самых близких к Земле экзопланет может существовать жизнь

Исследователи полагают, что на ближайшей к Земле экзопланете с умеренным климатом вполне могут существовать условия для зарождения и поддержания жизни.

Речь идёт об объекте Ross 128 b, который был открыт осенью прошлого года. Эта экзопланета расположена на расстоянии приблизительно 11 световых лет от Земли. Она обращается вокруг неактивной красной карликовой звезды Ross 128.

Предварительные наблюдения показали, что Ross 128 b находится в 20 раз ближе к своей материнской звезде, чем Земля к Солнцу. При этом планета получает только в 1,38 раза больше энергии от своего светила, чем Земля получает от Солнца.

На одной из самых близких к Земле экзопланет может существовать жизнь

Новые данные говорят о том, что средняя температура вблизи поверхности Ross 128 b может составлять около 21 градуса Цельсия. А это означает, что на планете может существовать вода в жидком виде.

Более того, специалисты склоняются к мнению, что Ross 128 b — это скалистый мир. По массе эта экзопланета примерно в 1,35 раза превосходит Землю. В целом, имеющаяся информация указывает на то, что Ross 128 b теоретически подходит для развития жизни.

«Температурные условия на этой землеподобной планете должны быть умеренными и температура её поверхности, возможно, близка к температуре поверхности Земли. Ross 128 на сегодняшний день является самой "спокойной" из соседних звёзд, имеющей экзопланету со столь умеренным климатом», — отмечает Европейская Южная Обсерватория (ESO).


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Ученые создали лекарство для удаления из организма престарелых клетокУченые создали лекарство для удаления из организма престарелых клеток
Лекарство от старости прошло успешное испытание, - The GuardianЛекарство от старости прошло успешное испытание, - The Guardian
Астрономы нашли возможную экзопланету с периодом обращения 10 летАстрономы нашли возможную экзопланету с периодом обращения 10 лет
В Китае спущены на воду два новых эсминца, которые могут быть вооружены электромагнитными пушками
За год население Земли увеличилось на 83 млн человекЗа год население Земли увеличилось на 83 млн человек
Блок рекламы


Похожие новости
Украинцы завоевали 4-е место на международной олимпиаде по математикеУкраинцы завоевали 4-е место на международной олимпиаде по математике
Астрономы нашли возможную экзопланету с периодом обращения 10 летАстрономы нашли возможную экзопланету с периодом обращения 10 лет
Ущерб от повышения уровня мирового океана может превысить $13 трлнУщерб от повышения уровня мирового океана может превысить $13 трлн
Археологи нашли в Египте развалины древнейшей пивоварни на ЗемлеАрхеологи нашли в Египте развалины древнейшей пивоварни на Земле
Пять самых горячих мест во ВселеннойПять самых горячих мест во Вселенной
Ученые нашли ген, который поможет в борьбе с диабетом и ракомУченые нашли ген, который поможет в борьбе с диабетом и раком
Климат двух экзопланет оказался похожим на земнойКлимат двух экзопланет оказался похожим на земной
Гигантский астероид "Веста" приблизился к Земле на расстояние взглядаГигантский астероид "Веста" приблизился к Земле на расстояние взгляда
На Земле гораздо больше рек и озер, чем думали ученые: новое исследованиеНа Земле гораздо больше рек и озер, чем думали ученые: новое исследование
В самой большой песчаной пустыне на Земле появились озераВ самой большой песчаной пустыне на Земле появились озера
Последние новости
Подгружаем последние новости