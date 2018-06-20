В Мексике найдены окаменелые останки мухи возрастом 90 млн лет

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На территории муниципии Тсимоль в северо-восточном мексиканском штате Чьяпас археологи обнаружили хорошо сохранившиеся окаменелые останки мухи, возраст которых составляет 90 млн лет.

«Редко удается найти хорошо сохранившиеся окаменелые останки насекомых, существовавших миллионы лет назад», — отметил мексиканский исследователь Херардо Чанона, который работает в Музее палеонтологии штата, сообщает ТАСС.

По его словам, найденный экземпляр ископаемого насекомого относится к семейству bombyliidae — мух-жужжал из отряда двукрылых. Они существовали еще в меловой период (начался 145 млн лет назад и закончился 66 млн лет назад).

Как сообщил директор Музея палеонтологии Марко Коутиньо, окаменелости не предполагается представлять публике с учетом археологической ценности экземпляра. Однако в скором времени посетителям экспозиции продемонстрируют фотографии ископаемого насекомого.


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