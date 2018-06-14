Пылевая буря на Марсе может поставить точку в миссии ровера Opportunity

Пылевая буря на Марсе может поставить точку в миссии ровера Opportunity

Национальное управление США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) сообщило печальную новость: марсоход Opportunity перестал выходить на связь.

Причина — колоссальная пылевая буря, накрывшая Красную планету. Этот шторм зародился ещё в конце мая и к сегодняшнему дню достиг гигантских размеров: он охватил приблизительно четверть всей поверхности Марса — площадь в 35 млн квадратных километров.

Поднявшаяся пыль перекрыла свет от Солнца, в результате чего Opportunity потерял возможность генерировать энергию. Сообщается, что ровер перешёл в аварийное состояние, в котором все подсистемы отключены. Марсоход запрограммирован таким образом, что через некоторое время он «пробудится» для проверки уровня энергии. Если её окажется недостаточно, Opportunity снова перейдёт в аварийное состояние.

Пылевая буря на Марсе может поставить точку в миссии ровера Opportunity

Увы, в текущих условиях рассчитывать на эффективную работу солнечных батарей ровера не приходится. Более того, пыль в атмосфере Марса может оставаться длительное время даже после окончания бури. К тому же осевшие частицы негативно повлияют на КПД солнечных элементов. Всё это может поставить точку в миссии ровера Opportunity.

Добавим, что Opportunity был отправлен на Марс ещё в начале июля 2003 года и прибыл к пункту назначения в конце января 2004-го. За время своего пребывания на Красной планете ровер пережил ряд неисправностей. В частности, возникали проблемы с манипулятором, ходовой системой, бортовыми инструментами и компьютером.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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