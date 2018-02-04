В древности Земле пришлось пережить глобальные пожары

В древности Земле пришлось пережить глобальные пожары

Специалисты из Чикаго выяснили, что в прошлом наша планета прошла через еще один катаклизм, который пока что не признан на официальном уровне. Исследования, которые были проведены сравнительно недавно, показали, что в прошлом на нашу планету обрушился огненный объект, который вызвал глобальные пожары. Они уничтожили огромное количество живых существ, из-за чего флора и фауна значительно изменились, информирует supreme2.ru.

К такому выводу специалисты из Чикаго пришли, анализируя ледяные керны в районе Гренландии. Во льдах было огромное количество пыли, солей, аммония и других веществ, формирующихся в процессе горения. Так что вывод о всепланетном пожаре является явным.

Специалисты отмечают, что такое событие должно было сопровождаться истончением озонового шара. Вероятно, это и произошло. Без него солнце начало повреждать все живое на планете, так что можно четко говорить о том, что на Земле в прошлом был настоящий апокалипсис.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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