Химиотерапия при лечении рака может отойти в прошлое

Химиотерапия при лечении рака может отойти в прошлое

Ученые из Салфорда рассказали о достижении, которое может прекратить использование химиотерапии при лечении онкологических заболеваний. Был найден иной способ убивать раковые клетки. Это собираются делать рутем перекрывания витаминного питания таких клеток, информирует supreme2.ru.

Специалисты узнали, что если не допустить к раковой клетке витамин В2, она начинает недополучать питание и гибнет. Таким образом, можно уничтожить все онкоклетки в организме. Механизм блокировки, правда, ученые пока не показали. Но вероятно, у них есть какие-то наработки и планы.

Стоит отметить, что данный метод является более безопасным, чем химиотерапия. Он не повреждает здоровые клетки, что является важным обстоятельством, помогающем человеку выздороветь. Сама же химиотерапия очень токсична. Ее назначают, хоть и эффективность такой процедуры мала. В то же время она значительно ухудшает состояние пациента.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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