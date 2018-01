Нет, робот София не зависла от вопроса: «Как бороться с коррупцией в Украине?»: что было на самом деле

Новости появились после того, как депутат украинского парламента Алена Шкрум написала в Facebook пост о том, что у «самого развитого робота в мире Софии после вопроса: «Что делать с коррупцией» — сломался скрипт и подвис процессор. Пост, благодаря своей очевидной вирусности, быстро набрал репосты и лайки, после чего попал в медиа. , пишут AIN.UA

Однако в реальности вопросы о коррупции в Украине пока что не способны выводить электронику из строя. На записи панели The Emerging Blockchain Network: How Will It Shape And Secure The Future Finance Architecture в Украинском доме действительно есть момент, когда журналист канала «1+1» задает роботу вопрос о том, как бороться с коррупцией в Украине и мире. После него робот молчит. Но сразу же следует объяснение: робот способен на взаимодействие в режиме разговора (т.е. может ответить на случайный вопрос), однако сейчас этот режим (conversational mode) отключен.

На момент, когда журналист задала вопрос, работал в режиме для интервью: он должен был отвечать на заранее подготовленные вопросы — под управлением оператора.

Ответа на вопрос о коррупции в Украине заготовлено не было. Просмотреть этот момент можно на 40 минуте часовой записи панели на YouTube канале Ukraine House Davos.

София — социальный робот, представленный Hanson Robotics в апреле 2015 года и получивший достаточно высокую популярность в медиа за счет антропоморфности (за основу внешности робота была взята актриса Одри Хепберн), спектра мимических реакций из 60 эмоций и неоднозначных высказываний во время публичных дискуссий.

Напомним, ранее мы публиковали мнение о популярности робота Софии главы департамента искусственного интеллекта Facebook: «Это имеет такое же отношение к искусственному интеллекту, как фокусы к магии». Действительно, в последнее время часто возникает путаница из-за небольших разночтений в толковании и переводе термина artificial intelligence.

По-английски так называют любые системы, способные взаимодействовать и минимально обучаться (к примеру, неигровые персонажи в компьютерных играх, способные подстраивать поведение под решения игрока-человека, но при этом полностью заскриптованные, входят в «игровой ИИ»). Полноценный искусственный интеллект, способный симулировать работу человеческого мозга и сознания, пока очень далек от реализации.