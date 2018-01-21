Ученые показали, как выглядел подросток 9000 лет назад (ФОТО, ВИДЕО)
Реконструкция лица 18-летней женщины, которую исследователи назвали Авги, или «Рассвет», основана на женском черепе, выкопанном из пещеры, в которой жили в 7 000 г. до н.э.
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Ее зовут Авги, и последний раз ее лицо видели 9 000 лет назад. Когда она жила в Греции, в конце мезолита (около 7000 г. до н.э.), регион переходил из общества охотников-собирателей в то, которое начало выращивать собственную еду.
Авги переводится как «Рассвет» - имя выбрано потому, что она жила во время начала цивилизации.
Мало что известно о том, Авги жила и умерла, но теперь археологи могут видеть выдающиеся скулы древней женщины, тяжелую бровь и ямочку на подбородке.
Лицо Авги было показано исследователями университета в Афинах на мероприятии в Музее Акрополя в пятницу, 19 января.
Лицевые функции «сглаживаются» на протяжении тысячелетий, и люди сегодня выглядят менее мужественными, рассказал реставратор Оскар Нильссон.
Восстановить ее лицо было немалым подвигом. Эндокринолог, ортопед, невролог, патологоанатом и радиолог были необходимы для точной реконструкции лица Авги. Команда по реконструкции была возглавлена ортодонтом Манолисом Папагригоракисом, который отметил на мероприятии в музее, что, хотя кости Авги, похоже, принадлежали 15-летней девушке, ее зубы показали, что ей было 18 лет,
В дополнение к команде врачей, университет работал с Оскаром Нильссоном, шведским археологом и скульптором, который специализируется на реконструкции.
Сообщается, что для восстановления облика древнего человека, исследователи проводят компьютерную томографию черепа, а затем 3D-принтер делает точную копию измерений.
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20.01.2018 20:32