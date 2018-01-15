Перехват радиосигналов может выявить, следят ли за вами

Перехват радиосигналов может выявить, следят ли за вами

Поскольку потребительские беспилотные летательные аппараты стали более обыденными, возникают проблемы, связанные с тем, что владельцы могут испытывать соблазн использовать их для отслеживания.

Теперь исследователи разработали способ раскрыть такую деятельность, придумав способ перехватить радиосигналы беспилотных летательных аппаратов и рассказать, снимает ли они то, что не должны.

Эта техника была разработана в израильском университете им. Бен-Гуриона в Негеве, и она сосредотачивается на радиосигналах первого лица (FPV), передаваемых от бортового беспилотного летательного аппарата обратно к его контроллеру.

Зная, что эти сигналы, которые дрон использует для ретрансляции своего видеопотока, будут меняться в ответ на визуальные стимулы, команда создала ловушки, чтобы выследить слепых дронов.

В одном эксперименте команда выступила со сценарием, когда гул DJI Mavic использовался для съемки дома соседа.
Тип смарт-пленки был помещен на поверхность окон, что позволило переключать окна между непрозрачными и прозрачными.

Это мерцание вызвало изменения битрейта радиосигналов беспилотного летательного аппарата, которые затем могут быть подняты системой доказательной концепции команды.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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