"Хаббл" получил снимок спиральной галактики с перемычкой

Ученые с помощью телескопа «Хаббл» получили снимок спиральной галактики с перемычкой UGC 6093.

Снимок был опубликован на сайте телескопа, передает ZN.UA.

Как отмечают ученые, подобные галактики отличаются наличием активного галактического ядра: области в центре, в которой вещество тянется к сверхмассивной черной дыре. Поскольку черная дыра активно поглощает это вещество, она выпускает яркое излучение.

Но UGC 6093 примечательна еще и тем, что действует как гигантский космический лазер, который испускает микроволновое излучение, не видимое для глаза. Подобные объекты получили название мегамазеры и могут излучать примерно в 100 раз больше, чем мазеры, обнаруженные в таких галактиках, как Млечный Путь.