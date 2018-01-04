"Хаббл" получил снимок спиральной галактики с перемычкой
Ученые с помощью телескопа «Хаббл» получили снимок спиральной галактики с перемычкой UGC 6093.
Снимок был опубликован на сайте телескопа, передает
Как отмечают ученые, подобные галактики отличаются наличием активного галактического ядра: области в центре, в которой вещество тянется к сверхмассивной черной дыре. Поскольку черная дыра активно поглощает это вещество, она выпускает яркое излучение.
Но UGC 6093 примечательна еще и тем, что действует как гигантский космический лазер, который испускает микроволновое излучение, не видимое для глаза. Подобные объекты получили название мегамазеры и могут излучать примерно в 100 раз больше, чем мазеры, обнаруженные в таких галактиках, как Млечный Путь.
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