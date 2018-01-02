Ранняя диагностика ИИ может спасти пациентов с сердечными и раковыми заболеваниями

Исследователи в Оксфордской больнице разработали искусственный интеллект (ИИ), который может диагностировать сканирование болезней сердца и рака легких. Об этом информируют СМИ .

Системы будут экономить миллиарды фунтов, позволяя уничтожать болезни намного раньше.

Уже летом 2018 года технология определения болезней сердца станет бесплатной для госпиталей NHS.

Министр здравоохранения Джон Белл отметил, что ИИ может спасать людей: «В NHS потрачено около 2,2 млрд фунтов стерлингов на обнаружение патологий. Возможно, вы сможете уменьшить это на 50%. ИИ может быть тем, что спасает NHS».

В настоящее время кардиологи могут сканировать сердцебиение. Но даже лучшие врачи ошибаются в одном из пяти случаев. Пациентов либо отправляют домой, либо они подвергаются ненужной операции.

Другая система ИИ ищет признаки рака легких. Она может исключить безвредные случаи — сэкономить деньги NHS и пациентов на несколько месяцев беспокойства.

Искусственный интеллект также может диагностировать рак легких намного раньше.