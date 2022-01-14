92% работников образования вакцинировались от коронавируса

Абсолютное большинство педагогов согласились с обязательными прививками.

92% работников образования вакцинировались от коронавируса
Фото: Макс Требухов

Почти 1,1 млн. работников образования, или 92% от общего количества, прошли полный курс вакцинации от коронавируса из двух прививок.

Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлетт.

Самый высокий процент прививок – в Полтавской, Днепропетровской, Черкасской и Луганской областях, где прививки получили более 96% работников образования.

В заведениях общего среднего образования уровень вакцинации составляет 94%. Около 2,5% работников школ до сих пор не сделали никакой прививки, однако 1,5% из общего числа работников имеют официально подтвержденные противопоказания.

0,6% работников школ остаются отстраненными от работы.

Напомним, что работники образования одними из первыми попали под действие приказа Министерства здравоохранения "Об утверждении Перечня профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам".

Он предусматривает отстранение от работы невакцинированных работников из перечня профессий, где прививка от COVID-19 обязательна.

Работники образовательных заведений, которые на 8 ноября 2021 года не получили хотя бы одну прививку против COVID-19, должны были быть отстранены от работы без сохранения заработной платы до момента получения прививки.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Зеленский просит "друзей"-сенаторов США поддержать санкции против "Северного потока-2"Зеленский просит "друзей"-сенаторов США поддержать санкции против "Северного потока-2"
Информацию о возможности сокращения войск США в Восточной Европе отрицают в ГосдепеИнформацию о возможности сокращения войск США в Восточной Европе отрицают в Госдепе
Следствию известны вероятные исполнители по делу катастрофы МАУ, – МамедовСледствию известны вероятные исполнители по делу катастрофы МАУ, – Мамедов
"Мы не будем принимать решений об Украине без Украины", – заместитель госсекретаря США"Мы не будем принимать решений об Украине без Украины", – заместитель госсекретаря США
Арест имущества Порошенко является выборочным правосудием – Atlantic CouncilАрест имущества Порошенко является выборочным правосудием – Atlantic Council
Блок рекламы


Похожие новости
Правительство уволило и одновременно возобновило руководство Нацагентства по обеспечению качества высшего образованияПравительство уволило и одновременно возобновило руководство Нацагентства по обеспечению качества высшего образования
Количество случаев коронавируса в мире превысило 300 млнКоличество случаев коронавируса в мире превысило 300 млн
Украина вводит бустерную дозу вакцинации против коронавируса для людей 60+Украина вводит бустерную дозу вакцинации против коронавируса для людей 60+
Кабмин уволил замминистра образования после скандала с помощницей во ЛьвовеКабмин уволил замминистра образования после скандала с помощницей во Львове
В ВОЗ надеются на окончание пандемии коронавируса в 2022 годуВ ВОЗ надеются на окончание пандемии коронавируса в 2022 году
Радуцкий объяснил, кого и как будут прививать дополнительной дозой вакцины от коронавирусаРадуцкий объяснил, кого и как будут прививать дополнительной дозой вакцины от коронавируса
Нигерия утилизирует около миллиона доз просроченной вакцины от коронавирусаНигерия утилизирует около миллиона доз просроченной вакцины от коронавируса
В СНБО ожидают, что штамм коронавируса "омикрон" может появиться в Украине на этой неделеВ СНБО ожидают, что штамм коронавируса "омикрон" может появиться в Украине на этой неделе
ЕС одолжил Украине 50 млн евро на вакцинацию от коронавирусаЕС одолжил Украине 50 млн евро на вакцинацию от коронавируса
38% взрослых украинцев вакцинировались против ковида, - Ляшко38% взрослых украинцев вакцинировались против ковида, - Ляшко
Последние новости
Подгружаем последние новости