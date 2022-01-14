92% работников образования вакцинировались от коронавируса

Почти 1,1 млн. работников образования, или 92% от общего количества, прошли полный курс вакцинации от коронавируса из двух прививок.

Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлетт.

Самый высокий процент прививок – в Полтавской, Днепропетровской, Черкасской и Луганской областях, где прививки получили более 96% работников образования.

В заведениях общего среднего образования уровень вакцинации составляет 94%. Около 2,5% работников школ до сих пор не сделали никакой прививки, однако 1,5% из общего числа работников имеют официально подтвержденные противопоказания.

0,6% работников школ остаются отстраненными от работы.

Напомним, что работники образования одними из первыми попали под действие приказа Министерства здравоохранения "Об утверждении Перечня профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам".

Он предусматривает отстранение от работы невакцинированных работников из перечня профессий, где прививка от COVID-19 обязательна.

Работники образовательных заведений, которые на 8 ноября 2021 года не получили хотя бы одну прививку против COVID-19, должны были быть отстранены от работы без сохранения заработной платы до момента получения прививки.