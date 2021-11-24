ЕС официально анонсировал санкции против перевозчиков, причастных к миграционному кризису

Европейский Союз будет вводить санкции против перевозчиков, причастных к миграционному кризису на границе с Беларусью.

Об этом сообщается на сайте Европейской комиссии.

"Стратегия, используемая Беларусью, базируется на соучастии туроператоров и их посредников. Есть специализированные туристические агентства, которые предоставляют предложение на условиях "все включено": визы, авиабилеты, гостиницы и, несколько цинично, такси и автобусы до границы. Будем честными: этих мигрантов подло вводят в заблуждение фальшивыми обещаниями. Это значит, что мы должны с этим бороться", - заявила во вторник, 23 ноября, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Еврокомиссия предлагает принять новую правовую базу, которая позволит Евросоюзу вводить санкции против любых перевозчиков, занимающихся или способствующих незаконной переправке лиц через границу или торговле людьми.

Эти санкции будут предусматривать ограничения на работу на территории ЕС , остановку действия лицензий и разрешений, запрет на дозаправку или техническое обслуживание, запрет на транзит или пролет, запрет на технические остановки и порты.

"Сотрудничество со стороны мирового авиасообщества, свидетелями которого мы стали в течение последних недель, демонстрирует важность тесного привлечения перевозчиков к предотвращению и борьбе с этой новой формой гибридной угрозы. Наше новое предложение по транспортным компаниям, которые способствуют или участвуют в незаконной переправке людей, даст нам мощный и действенный инструмент", - заявила еврокомиссар по транспорту Адина Велян.

Напомним, что в 2021 году в аэропорт "Минск" стали массово прибывать мигранты из Ирака, Сирии и Йемена, желающие попасть в страны Европейского союза.

В начале ноября огромная толпа из сотен мигрантов прибыла к границе Беларуси с Польшей недалеко от города Гродно и попыталась прорвать заграждение. Польским пограничникам и военнослужащим удалось их остановить, те разбили лагерь в районе КПП "Кузница".